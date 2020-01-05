Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутаты Национальной ассамблеи, ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции, проголосовали за назначение нового руководства законодательного органа, сообщил teleSUR.
По информации телеканала, кресло спикера вместо провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.
Срок полномочий нового руководства составит два года: на парламентский период 2020-2021 годов.
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При этом в заседании и голосовании не принимали участие действующие руководители собрания, включая Гуаидо. Он ранее отмечал, что правоохранители заблокировали доступ для ряда депутатов в здание парламента, где проходили выборы нового спикера.
Телеканал Noticias RPTV сообщил, что в момент голосования депутаты, среди которых большинство представляло провластный блок, не набрали необходимого кворума для избрания нового руководства органа.
Попытка госпереворота
В январе прошлого года в Венесуэле начались протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо объявил себя временным главой государства на том основании, что являлся спикером парламента в момент "государственного переворота".
Некоторые европейские страны и США признали его президентом. В свою очередь, Мадуро назвал Гуаидо "американской марионеткой".
Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента.В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота.
Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. На смену ему избран провластный депутат Луис Парра, сообщил телеканал Vivoplay.