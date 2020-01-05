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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T07:56+0300
https://ria.ru/20200105/1563134606.html
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_c04cb381493b7f2ac9c8dcd2ed5c55e3.jpg
РИА Новости

Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

21:05 05.01.2020 (обновлено: 07:56 06.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутаты Национальной ассамблеи, ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции, проголосовали за назначение нового руководства законодательного органа, сообщил teleSUR.
По информации телеканала, кресло спикера вместо провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.
Срок полномочий нового руководства составит два года: на парламентский период 2020-2021 годов.
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При этом в заседании и голосовании не принимали участие действующие руководители собрания, включая Гуаидо. Он ранее отмечал, что правоохранители заблокировали доступ для ряда депутатов в здание парламента, где проходили выборы нового спикера.
Телеканал Noticias RPTV сообщил, что в момент голосования депутаты, среди которых большинство представляло провластный блок, не набрали необходимого кворума для избрания нового руководства органа.

Попытка госпереворота

В январе прошлого года в Венесуэле начались протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо объявил себя временным главой государства на том основании, что являлся спикером парламента в момент "государственного переворота".
Некоторые европейские страны и США признали его президентом. В свою очередь, Мадуро назвал Гуаидо "американской марионеткой".
Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента.В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота.
Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. На смену ему избран провластный депутат Луис Парра, сообщил телеканал Vivoplay.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
29 ноября 2019, 11:20Сказано в эфире
"Блицкриг" в Венесуэле провалился – успокоятся ли на этом США?Госпереворот в Венесуэле, который поддерживали США, провалился, считают в МИД РФ. В Каракасе согласны. В чем просчитался Вашингтон, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Егор Лидовской.
9728893730
Обсудить 36
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроХуан ГуаидоВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
Как и следовало ожидать, американская марионетка сдулась. Сценарий очередного переворота под дудку США накрылся медным тазом.
5 января, 21:11
Владимир Сафонов
21631003
Правильно сделали что сняли, не мешало бы посадить...
5 января, 21:10
VVVitaliy V
18900005
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