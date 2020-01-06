Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего

Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Самостоятельные путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездки по России, сообщает Biletix.

Специалисты компании провели исследование среди 1419 пользователей и выяснили, что в поездки по России в период новогодних праздников чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше – таких 57%.

Среди респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, то есть наиболее экономически активной части населения, путешествия по России в каникулы выбирают 53%. Доля бронирований авиабилетов по внутрироссийским направлениям у туристов с детьми достигает 51%.