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Туризм
2020-01-06T13:38+0300
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Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
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РИА Новости

Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего

13:38 06.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТуристы на склоне горно-туристического центра ПАО "Газпром" в Красной Поляне
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Самостоятельные путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездки по России, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 1419 пользователей и выяснили, что в поездки по России в период новогодних праздников чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше – таких 57%.
Среди респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, то есть наиболее экономически активной части населения, путешествия по России в каникулы выбирают 53%. Доля бронирований авиабилетов по внутрироссийским направлениям у туристов с детьми достигает 51%.
Наиболее востребованные для отдыха в январе российские направления - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг и Казань.
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