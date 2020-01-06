Подкаст «Страхи/Ошибки»: ревность

Тотальный контроль, проверка мессенджеров, слежка. Любая, особенно беспочвенная ревность изматывает, ставит под удар отношения. Хотя есть и те, кто верит, что здоровая ревность помогает партнёрам не расслабляться и быть в "тонусе".
Откуда берётся это чувство? Как от него избавиться? Зависят ли друг от друга любовь и ревность? Как справиться с ревностью и начать доверять партнёру? Что делать, если беспочвенная ревность не даёт покоя? Где заканчивается "здоровая" ревность и начинается патология?
Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом, руководителем проекта "Группы психологической поддержки" Екатериной Протопоповой и Никитой Глазковым, который развёлся из-за обоюдной ревности, разбираемся в природе этого неоднозначного чувства.
Как супруги устраивают друг за другом слежку, слушайте в среду в подкасте "Как вы это делаете!?" с частным детективом.
1:00 что такое ревность с точки зрения науки
2:50 существует ли разница между женской и мужской ревностью
5:30 как различается отношения мужчин и женщин к физическим и эмоциональным изменам
7:20 кто тяжелее всего переживает измены
12:20 почему одни ревнуют к противоположному полу, а другие – нет
15:10 как правильно доверять и стоит ли закрывать глаза на правду
20:30 как обсудить с партнёром измену
22:30 зачем женщины следят за своими потенциальными соперницами
26:00 как снова поверить человеку после измены
27:50 "не поймали, значит не было": как относится к измене
29:40 в какой момент начинается нездоровая ревность и надо бежать
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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