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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-01-06T12:00+0300
https://ria.ru/20200106/1563010877.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": ревность
https://cdn22.img.ria.ru/images/156301/07/1563010771_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_24c58d01ebae3e588d7578a02b5528b6.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": ревность

12:00 06.01.2020
23
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: ревность
12:00
Ревность — это базовый инстинкт и эволюционный механизм. Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли её подавлять? Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды "сорвался"? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?
Тотальный контроль, проверка мессенджеров, слежка. Любая, особенно беспочвенная ревность изматывает, ставит под удар отношения. Хотя есть и те, кто верит, что здоровая ревность помогает партнёрам не расслабляться и быть в "тонусе".
Откуда берётся это чувство? Как от него избавиться? Зависят ли друг от друга любовь и ревность? Как справиться с ревностью и начать доверять партнёру? Что делать, если беспочвенная ревность не даёт покоя? Где заканчивается "здоровая" ревность и начинается патология?
Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом, руководителем проекта "Группы психологической поддержки" Екатериной Протопоповой и Никитой Глазковым, который развёлся из-за обоюдной ревности, разбираемся в природе этого неоднозначного чувства.
Как супруги устраивают друг за другом слежку, слушайте в среду в подкасте "Как вы это делаете!?" с частным детективом.
1:00 что такое ревность с точки зрения науки
2:50 существует ли разница между женской и мужской ревностью
5:30 как различается отношения мужчин и женщин к физическим и эмоциональным изменам
7:20 кто тяжелее всего переживает измены
12:20 почему одни ревнуют к противоположному полу, а другие – нет
15:10 как правильно доверять и стоит ли закрывать глаза на правду
20:30 как обсудить с партнёром измену
22:30 зачем женщины следят за своими потенциальными соперницами
26:00 как снова поверить человеку после измены
27:50 "не поймали, значит не было": как относится к измене
29:40 в какой момент начинается нездоровая ревность и надо бежать
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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