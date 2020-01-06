Подкаст «Страхи/Ошибки»: ревность

Ревность — это базовый инстинкт и эволюционный механизм. Ревность может быть мотиватором или спровоцировать убийство. К сопернице, работе, друзьям, детям, чужой жизни. Стоит ли её подавлять? Чем различается мужская и женская ревность и нужно ли верить тому, кто однажды "сорвался"? Когда ревность становится патологической и не пора ли к психиатру?

Тотальный контроль, проверка мессенджеров, слежка. Любая, особенно беспочвенная ревность изматывает, ставит под удар отношения. Хотя есть и те, кто верит, что здоровая ревность помогает партнёрам не расслабляться и быть в "тонусе".

Откуда берётся это чувство? Как от него избавиться? Зависят ли друг от друга любовь и ревность? Как справиться с ревностью и начать доверять партнёру? Что делать, если беспочвенная ревность не даёт покоя? Где заканчивается "здоровая" ревность и начинается патология?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом, руководителем проекта "Группы психологической поддержки" Екатериной Протопоповой и Никитой Глазковым, который развёлся из-за обоюдной ревности, разбираемся в природе этого неоднозначного чувства.

Как супруги устраивают друг за другом слежку, слушайте в среду в подкасте "Как вы это делаете!?" с частным детективом.

1:00 что такое ревность с точки зрения науки

2:50 существует ли разница между женской и мужской ревностью

5:30 как различается отношения мужчин и женщин к физическим и эмоциональным изменам

7:20 кто тяжелее всего переживает измены

12:20 почему одни ревнуют к противоположному полу, а другие – нет

15:10 как правильно доверять и стоит ли закрывать глаза на правду

20:30 как обсудить с партнёром измену

22:30 зачем женщины следят за своими потенциальными соперницами

26:00 как снова поверить человеку после измены

27:50 "не поймали, значит не было": как относится к измене

29:40 в какой момент начинается нездоровая ревность и надо бежать

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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