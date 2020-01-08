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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-01-08T12:00+0300
https://ria.ru/20200108/1563008952.html
"Как вы это делаете?!" Женщина-детектив о прослушке, изменах и сектах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156300/95/1563009555_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_3a3b7a4113dbca716068da94fbee7918.png
РИА Новости

"Как вы это делаете?!" Женщина-детектив о прослушке, изменах и сектах

12:00 08.01.2020
165
Как вы это делаете?!
"Как вы это делаете?!" Женщина-детектив о прослушке, изменах и сектах
Вчера, 12:00
Муж стал скрытным, а из дома пропадают деньги. Ребёнок попал в плохую компанию и не ночует дома. Кажется, что жена изменяет. Нужно проверить сотрудника на связь с конкурентом. Шантажируют неизвестные. Причин обратиться к частному детективу много, но всегда ли люди действительно готовы услышать правду? Отвечает частный детектив Олеся Александровна.
Почему и мужчины, и женщины больше доверяют женщине-детективу в вопросе измены? Может ли детектив на самом деле прослушивать телефон, читать частную переписку и следить за человеком? Как выглядит типичный заказ и типичный клиент? И почему люди не идут в полицию, когда понимают, что попались на уловку мошенников?
Про выдумки в сериалах и реальнее будни рассказывает частный детектив с 13-летним стажем Олеся Александровна:
01:30 Проверка бизнес-партнёра, неверные мужья и опасные няни. Как выглядит типичный заказ детектива сейчас и пять лет назад
03:25 Как начисляется зарплата детектива и почему только жулики берут деньги за результат
04:40 Прослушка и использование спецсредств: мифы из сериалов
07:40 Маниакальное преследование или почему детектив может отказать клиенту
13:45 "Узнаю — разведусь!" Зачем люди приходят к ней, и какой процент действительно разводится
15:00 Как сказать клиенту, что жена ему изменяет
16:30 Можно ли быть детективом и не разочароваться в людях
17:00 Думали, что сын увлекся наркотиками… Обоснована ли мнительность родителей?
20:10 Криминальное прошлое и промышленный шпионаж. Зачем проверяют бизнес-партнёров и сотрудников
21:15 Игроманы и сектанты. Легко ли "вернуть мужа в семью"?
25:40 "Открылась гадалке". Почему люди не идут в полицию?
29:30 Почему детектив получает угрозы
31:20 Про новый закон о детективной деятельности
32:30 Мнительность и быстрый поиск. Какие навыки помогают и мешают детективу в личной жизни
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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