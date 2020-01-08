"Как вы это делаете?!" Женщина-детектив о прослушке, изменах и сектах

Почему и мужчины, и женщины больше доверяют женщине-детективу в вопросе измены? Может ли детектив на самом деле прослушивать телефон, читать частную переписку и следить за человеком? Как выглядит типичный заказ и типичный клиент? И почему люди не идут в полицию, когда понимают, что попались на уловку мошенников?
Про выдумки в сериалах и реальнее будни рассказывает частный детектив с 13-летним стажем Олеся Александровна:
01:30 Проверка бизнес-партнёра, неверные мужья и опасные няни. Как выглядит типичный заказ детектива сейчас и пять лет назад
03:25 Как начисляется зарплата детектива и почему только жулики берут деньги за результат
04:40 Прослушка и использование спецсредств: мифы из сериалов
07:40 Маниакальное преследование или почему детектив может отказать клиенту
13:45 "Узнаю — разведусь!" Зачем люди приходят к ней, и какой процент действительно разводится
15:00 Как сказать клиенту, что жена ему изменяет
16:30 Можно ли быть детективом и не разочароваться в людях
17:00 Думали, что сын увлекся наркотиками… Обоснована ли мнительность родителей?
20:10 Криминальное прошлое и промышленный шпионаж. Зачем проверяют бизнес-партнёров и сотрудников
21:15 Игроманы и сектанты. Легко ли "вернуть мужа в семью"?
25:40 "Открылась гадалке". Почему люди не идут в полицию?
29:30 Почему детектив получает угрозы
31:20 Про новый закон о детективной деятельности
32:30 Мнительность и быстрый поиск. Какие навыки помогают и мешают детективу в личной жизни
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме