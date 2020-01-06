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https://ria.ru/20200106/1562794143.html
"Я ведь мог умереть". Эксперименты, которые лучше не повторять
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РИА Новости

"Я ведь мог умереть". Эксперименты, которые лучше не повторять

08:00 06.01.2020 (обновлено: 08:06 06.01.2020)
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© Фото : из личного архива Игоря ЕрмаковаИгорь во время пешего похода
Игорь во время пешего похода
© Фото : из личного архива Игоря Ермакова
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Порой из-за обстоятельств приходится уехать в незнакомый город, столкнуться с условиями кочевой жизни и просить помощи у незнакомцев. Некоторые все это проделывают исключительно ради интереса: чтобы проверить, хватит ли смелости кардинально сменить обстановку и понять, готовы ли посторонние пойти навстречу. Экспериментаторы все фиксируют и делятся впечатлениями в Сети. Что из этого выходит — в материале РИА Новости.

"В особенном регионе"

Бывший житель Санкт-Петербурга Игорь Ермаков, в конце 2018-го перебравшийся из Северной столицы в Якутск, признался в беседе с РИА Новости, что поступило предложение по работе, которое он сразу принял: "Я готов был давно к переменам, но все духу не хватало отказаться от привычного уклада". О своей новой жизни тридцатишестилетний "питерский якут" рассказывает в видеоблоге на ютьюбе. Взял себе псевдоним — Эркин.
"Работодатель обеспечил меня средствами на жилье, я договорился об аренде квартиры. Однако хозяева попросили повременить с переездом. Я мог бы, конечно, отказаться и подыскать другой вариант. Но воспользовался случаем и провел эксперимент", — рассказывает Ермаков. Он неделю прожил на улицах Якутска: "Благо, погода еще позволяла. Дело было в сентябре". В трех опубликованных об этом роликах блогер объясняет, где можно переночевать, как готовить еду в походных условиях и при этом ходить на работу, выглядеть опрятно.
© Фото : из личного архива Игоря ЕрмаковаИгорь Ермаков рядом со своей машиной
Игорь Ермаков рядом со своей машиной
© Фото : из личного архива Игоря Ермакова
Игорь Ермаков рядом со своей машиной
Приглашения приятелей временно разместиться у них Игорь отклонял — твердо решил испытать на себе все прелести кочевой жизни. "Выходил после работы, садился в свою машину и ехал куда глаза глядят. Ночевал в гамаке, в вагончиках у строителей или прямо в автомобиле в разных местах. Мылся у друзей дома или прямо у машины из баклажки. Еще нагладил рубашек и отвез на работу, там и переодевался". Ермаков признается: сложно было отказаться от комфорта, но подобный опыт, по его мнению, полезен. "Как бы высокопарно это ни звучало, уход от материальных благ с лихвой восполняется духовным ростом".
Друзья Игоря не очень его поняли. Но он ни о чем не жалеет. После эксперимента отказался от вредных привычек, занялся альпинизмом, выходит на пробежки даже в самые лютые морозы. Теперь жизнь в Якутске для него почти такая же обыденная, как и для коренных северян: "Регион особенный, тут как на другой планете. Раньше я жил серо. А здесь ты каждый день испытываешь себя на прочность. Мои зрители — в их числе и местные — часто пишут, что благодаря роликам узнают новое о республике. Моя цель — показать настоящую Якутию всему миру. Но пока я только погружаюсь в здешние быт и культуру".
© Фото : из личного архива Игоря ЕрмаковаИгорь Ермаков разливает горячую воду на морозе
Игорь Ермаков разливает горячую воду на морозе
© Фото : из личного архива Игоря Ермакова
Игорь Ермаков разливает горячую воду на морозе

Город против деревни

Марина Кострова живет в поселке Красные Баки Нижегородской области. Из Нижнего Новгорода они с мужем перебралась туда еще в 2014-м. Работает журналистом. "Натура журналистская дает о себе знать — хочется постоянно расширять круг общения, больше писать, поэтому и открыла в прошлом году блог в инстаграме, посвященный жизни в городе и деревне. Как выяснилось, таких страниц очень много. Поэтому нужно делать что-то интересное. Так и взялась за эксперименты. Всем известно, что городские от деревенских отличаются. Но я хотела это показать наглядно", — объясняет агентству Марина.
Для начала Кострова поставила задачу выяснить, что будет, если попросить у незнакомцев телефон для звонка. "Наверняка многие оказывались в такой ситуации, когда срочно нужно с кем-то связаться, а телефон, к примеру, разрядился. В деревне люди доверчивые, приглашали к себе, чтобы набрать номер с домашнего, вдогонку еще могли чаем напоить да баранками угостить. Ну а городские реагировали по-разному: воровкой могли назвать или же просто послать".
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Всем доброго здоровьица) Ставьте лайк за мои мучения-приключения, и читайте дальше. - Сегодня - о результатах очередного #шизгараэксперимент. Задачи: ▫️прокатиться в максимальном количестве деревенских и городских автобусов с максимально страдающим видом от тяжелых сумок; ▫️втиснуться в толпу в поисках места или доброго человека, который сжалится над девочкой с большим багажом; ▫️понять, в каких маршрутках – городских или деревенских - люди добрее и человечнее; - В итоге получилась дикая смесь издевательства над собой, потери веры в человечество, приправленная ядреным «Куда прешь?» и «С такой сумкой, мадам, надо ездить на такси». - И правы были те, кто вчера написал про примерно одинаковое отношение к соседям по автобусу городских и деревенских людей. - Потому что мне досталось не только в городе, но и в деревне) За большую сумку. За пакет. За то, что не имею денег на такси. Что лезу, как танк. Что могла бы уже и на машину заработать, а не таскаться по автобусам. - И в городе, и в деревне мужчины одинаково резко отворачивали головы в окно, завидев, как я пытаюсь пробиться к счастью. - И в городе, и в деревне меня сравнили с торговкой/ледоходом/медведем и еще кое-каким крупным скотом. - В одной маршрутке со мной рядом ехала прилично так беременная девушка. Так ДАЖЕ ей место никто не уступил. Она грустно сказала, что привыкла. В итоге женщина (все мужчины остались сидеть), поднялась и предложила девушке присесть. - Случались и просветы, конечно. Это когда чей-то тонкий женский голос пробивается сквозь пространство «Мужчины, уступите девушке место, видите, какая сумка большая». Или когда мужчины (причём, среди них и маленькие мальчики) все-таки поднимаются и предлагают присесть. - Но в целом – это буря негодования. Не знаю, где еще можно услышать столько гадостей в свой адрес. Самое безобидное «Греби ушами в камыши со свей сумкой»🙈 - Один плюс – весьма добротный массаж. Пока ползешь сквозь толпу, тебя намнут до костей) - В общем, какой-то не самый приятный осадок остался. Складывается ощущение, что в общественный транспорт, как в Спарте, скидывают всех недовольных жизнью. - В карусели, кстати, есть моя не самая лучшая фоточка в жизни. С той самой сумкой.

Публикация от Весёлые эксперименты (@marina_shizgara)

Потом она попробовала имитировать ситуацию, когда не хватает на проезд. "Легенда такая: якобы сумка с телефоном случайно уехали в другой машине. В городе на меня смотрели с подозрением, кто-то даже грозился полицию вызвать, конечно, были и те, кто шел навстречу. А в деревне с этим проще: или давали наводку, или бесплатно довозили", — вспоминает Кострова.
Следом — очередная идея: "Хотелось узнать, как будут реагировать на плохо одетую, ненакрашенную девушку со старым мобильником и пакетом с мелочью в дорогих магазинах". Марина обошла 15 бутиков, в трех из них, когда она брала вещи на примерку, рядом дежурили охранники и менеджеры — то и дело выясняли, примерила ли "нищая покупательница" одежду. "Не трогайте руками, это дорогая вещь", "Может, вам в магазин подешевле сходить?" — основной посыл. Я уже не говорю о том, как они высокомерно на меня смотрели. В общем, унизить прилюдно могут по полной", — делится она своими наблюдениями.
Впрочем, в ее копилке есть и пример в пользу городских. "В течение нескольких недель я улыбалась незнакомцам и желала хорошего дня. В городе искренняя улыбка вызывала ответную реакцию. Люди действительно уже устали от хмурых, озабоченных своими проблемами людей. А в деревнях все друг друга знают, поэтому к улыбающимся незнакомцам относились с опаской. Считали, что я воровка или сектантка", — разводит руками Кострова.
Главная цель всех этих мини-экспериментов для Марины — понять, насколько люди открыты по отношению к другим и готовы ли помочь. "Кто бы что ни говорил, я не перестану верить в людей. Буду сама помогать тем, кто просит. Даже если почувствую, что меня хотят "развести", — не теряет оптимизма блогер.

Игра

А вот петербуржец Евгений Романов на месяц стал бездомным — правда, это было еще в декабре 2018-го, но "воспоминания свежи как никогда". Евгений рассказывает: "Мой старый друг пострадал от родственников-мошенников, которые выписали его из квартиры родителей и оставили на улице". После этой истории Романов захотел влиться в среду бездомных, чтобы испытать на себе, каково это — внезапно лишиться крыши над головой.
Собеседник признается: было немного страшно. "Чтобы хоть как-то сбить тревогу, надел очки, хотя обычно их не ношу. Но так я почувствовал себя как бы персонажем игры, который должен выжить на улице, не зацикливаясь на холоде и голоде".
Евгений взял телефон, паспорт, банковскую карту на экстренный случай и отправился на Московский вокзал. В тот же день познакомился с бездомным — накормил его и связался со знакомым из УФМС, чтобы бедолаге помогли восстановить документы.
© из личного архива Евгения РомановаЕвгений Романов
Евгений Романов
© из личного архива Евгения Романова
Евгений Романов
Вскоре ему самому предложили кров в "Ночлежке" (благотворительная организация в Санкт-Петербурге). Там Евгений провел одну ночь, а затем ушел скитаться дальше — "было совестно занимать чье-то место".

"Ночевал в палатках, на вокзалах, в аэропорту, у костра в лесу, в машине, в каких-то кафешках, где засыпал прямо лицом на столе, заряжая телефон, — перечисляет он. — Питался в бесплатных столовых, ходил в храмы".

Обращался за помощью и в местное отделение Красного Креста: "Там меня просто выставили за дверь, видимо, приняли за журналиста". Однажды Евгений пытался даже заночевать в психушке: "Наговорил там всякого… Но в приемной мне отказали. Посоветовали отоспаться. Объяснили, что ничего серьезного: депрессия да неврозы от алкоголизма".

"Потерпел фиаско"

Как и все нуждающиеся, "подставной бомж" выпрашивал еду в общественных столовых и кафе. Но как-то раз бесплатной кормежки поблизости не оказалось совсем: "Гулял по Пулковским высотам и понял, что в ближайшее время нигде ничего не раздобыть, уже темнело в глазах". Сорвался и купил себе поесть. А потом все по накатанной: начал покупать еду (по большей части фастфуд) себе и "братьям по несчастью".
Тем временем организм сопротивлялся таким условиям как мог: "От холода тяжело было шевелить губами и что-то говорить. Люди зачастую даже не понимали, что мне нужно. Пару раз я вообще так замерзал, что отрубался на месте. Мог ведь и умереть. От переутомления и плохого питания возникли проблемы с пищеварением. Подорвал здоровье не на шутку — легкие до сих пор не вылечил. Хронический бронхит".
© Фото : из личного архива Евгения РомановаНочлежка
Ночлежка
© Фото : из личного архива Евгения Романова
Ночлежка
Большая часть бездомных, с которыми Евгений встретился в ходе эксперимента, — люди, приехавшие из небольших городов и попросту все пропившие. Среди них были и такие, у кого имелся свой кров, вот только средств на жизнь совсем не хватало. "Бездомные оказались абсолютно адекватными людьми. Конечно, многие непрактичные, витают в облаках. Некоторые попали в плохую компанию, пострадали от мошенников, за что и поплатились". Попадались и агрессивные: "К счастью, с ними конфликтов у меня не было". За время жизни на улице Романов обошел разные благотворительные организации, в том числе приюты для животных, старался чем-то помочь: "Так и потратил деньги".
К слову, друг, из-за которого состоялся эксперимент Романова, до сих пор борется за свою квартиру. Работу нашел, но жизнь пока не стабилизировалась.
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Нижний НовгородНижегородская областьСанкт-ПетербургЯкутскбездомныеИнтернетОбщество
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