Праздничный стол: вкусные рецепты со всего мира

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Олеся Печенкина. Праздничные дни — самое время порадовать семью и удивить гостей необычными и вкусными блюдами. О том, как путешествовать по разным уголкам мира, не выходя из кухни, — в материале РИА Новости.

Карри Лакса, Малайзия

Чтобы почувствовать традиционный вкус Малайзии, можно сварить экзотичный суп Карри Лаксу на кокосовом молоке с добавлением куриного бульона. Основной ингредиент — острая лакса, которая готовится из креветочной пасты белачан с добавлением лемонграсса, имбиря, лука-шалота, молотого кориандра, куркумы, чеснока, зиры. Суп очень ароматный, острый с кислинкой.

Франсезинья, Португалия

Этот традиционный португальский бутерброд едят вилкой с ножом. Классическая франсезинья делается так: булочку разрезают, укладывается несколько ломтиков ветчины и колбасы, сверху — кусок сыра. Сэндвич подается горячим, чтобы сыр расплавился, с томатно-пивным соусом. По легенде, этот рецепт придумал португалец Даниэль да Сильва, который был влюблен во француженку — даму "сочную и острую", как и его кулинарный шедевр.

Пирог-поплавок, Австралия

В 2003 году Национальный фонд Австралии признал плавающий пирог культурным наследием страны.

Говорят, среди поклонников этого блюда — актер Хью Джекман и музыкант Джо Кокер. Для классического "поплавка" нужно правильно испечь пай: дно и бортики — из песочного теста, а верх — из слоеного бездрожжевого. Начинка — из овощей, мяса и австралийской пасты "Веджимайт".

Подают его так: в глубокую тарелку наливают густой гороховый или томатный суп-пюре, а сверху кладут пирог.

Молохея, Египет

Этот зеленый ароматный суп любят готовить египетские хозяйки. Считается, что в древности он был доступен только богачам. Рецепт простой: залить сухую молохею (травянистое растение, которое называют "египетским шпинатом") бульоном и варить на медленном огне, добавляя курицу, лук, чеснок, кориандр, красный перец и другие острые специи.

Брынзовые галушки, Словакия

© Depositphotos / Eskymaks Традиционное блюдо в Словакии — брынзовые галушки © Depositphotos / Eskymaks Традиционное блюдо в Словакии — брынзовые галушки

На севере страны проводят чемпионат мира по приготовлению этого национального блюда. Тесто для галушек делают из тертого картофеля и муки (маленькие кусочки нужно отварить), а на сковороде поджариваются шкварки из солонины.

При подаче галушки можно полить кефиром или пивом.

ПутИн, Канада

Ударение в названии (Poutine) — на втором слоге, это искаженное английское слово "пудинг". Рецепт придумали в Квебеке в 1950-х годах (впрочем, так в канадской провинции поначалу называли блюда, в которых намешано много ингредиентов). Для приготовления потребуется картофель фри (лучше сделать самим), куриные голени (запечь и отделить мясо тонкими стружками от кости), а также творожный сыр, которым посыпают блюдо сверху. В форме, где остался сок от курицы, готовим соус — добавляем немного муки и размешиваем.

Куру Фасулье, Турция

© Depositphotos / gorkemdemir Тушенная с мясом фасоль в томатном соусе © Depositphotos / gorkemdemir Тушенная с мясом фасоль в томатном соусе

Этот густой фасолевый соус подают либо к плову, либо обмакивают в него хлеб. Может быть и самостоятельным блюдом, если готовить его с мясом. У турчанок есть секрет, благодаря которому на замачивание фасоли уходит не более двух часов. Сухую фасоль следует залить холодной водой в пропорции 1:7 и поставить на огонь. Когда закипит, снять с плиты и подождать примерно час. Затем вернуть на огонь и варить 30 минут до готовности. Для заправки супа на сковороде пассеруют лук, перец чили, чеснок с томатной пастой.

Пибимпап, Корея

© Depositphotos / fotek Пибимпап — рис с говядиной и овощами. Традиционное корейское блюдо © Depositphotos / fotek Пибимпап — рис с говядиной и овощами. Традиционное корейское блюдо

Из-за того, что это блюдо быстро и легко готовить, его включили в состав бортового питания на некоторых авиалиниях. Ингредиенты простые: рис, свежие овощи (морковь, редис, кабачок, капуста), яичница, иногда — мясо, грибы или рыба, а также острые специи. Подается как в холодном, так и горячем виде. Важно, чтобы цвета блюда дополняли друг друга и создавали композицию, возбуждающую аппетит.

Фейжоада, Бразилия