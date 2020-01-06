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Туризм
2020-01-06T12:49+0300
https://ria.ru/20200106/1559933998.html
Праздничный стол: вкусные рецепты со всего мира
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РИА Новости

Праздничный стол: вкусные рецепты со всего мира

08:00 06.01.2020 (обновлено: 12:49 06.01.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoПриготовление пиццы
Приготовление пиццы
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Олеся Печенкина. Праздничные дни — самое время порадовать семью и удивить гостей необычными и вкусными блюдами. О том, как путешествовать по разным уголкам мира, не выходя из кухни, — в материале РИА Новости.

Карри Лакса, Малайзия

© Depositphotos / tehcheesiongТрадиционный малайзийский суп Карри Лакса
Традиционный малазийский суп Карри Лакса
© Depositphotos / tehcheesiong
Традиционный малайзийский суп Карри Лакса
Чтобы почувствовать традиционный вкус Малайзии, можно сварить экзотичный суп Карри Лаксу на кокосовом молоке с добавлением куриного бульона. Основной ингредиент — острая лакса, которая готовится из креветочной пасты белачан с добавлением лемонграсса, имбиря, лука-шалота, молотого кориандра, куркумы, чеснока, зиры. Суп очень ароматный, острый с кислинкой.

Франсезинья, Португалия

© Depositphotos / asimojetДомашнее francesinha, португальский сэндвич
Домашнее francesinha, португальский сэндвич
© Depositphotos / asimojet
Домашнее francesinha, португальский сэндвич
Этот традиционный португальский бутерброд едят вилкой с ножом. Классическая франсезинья делается так: булочку разрезают, укладывается несколько ломтиков ветчины и колбасы, сверху — кусок сыра. Сэндвич подается горячим, чтобы сыр расплавился, с томатно-пивным соусом. По легенде, этот рецепт придумал португалец Даниэль да Сильва, который был влюблен во француженку — даму "сочную и острую", как и его кулинарный шедевр.

Пирог-поплавок, Австралия

© Depositphotos / jabiruПирог-поплавок с говядиной
Пирог-поплавок с говядиной
© Depositphotos / jabiru
Пирог-поплавок с говядиной
В 2003 году Национальный фонд Австралии признал плавающий пирог культурным наследием страны.
Говорят, среди поклонников этого блюда — актер Хью Джекман и музыкант Джо Кокер. Для классического "поплавка" нужно правильно испечь пай: дно и бортики — из песочного теста, а верх — из слоеного бездрожжевого. Начинка — из овощей, мяса и австралийской пасты "Веджимайт".
Подают его так: в глубокую тарелку наливают густой гороховый или томатный суп-пюре, а сверху кладут пирог.

Молохея, Египет

© Depositphotos / asimojetЕгипетский суп из шпината Molokhia
Египетский суп из шпината Molokhia
© Depositphotos / asimojet
Египетский суп из шпината Molokhia
Этот зеленый ароматный суп любят готовить египетские хозяйки. Считается, что в древности он был доступен только богачам. Рецепт простой: залить сухую молохею (травянистое растение, которое называют "египетским шпинатом") бульоном и варить на медленном огне, добавляя курицу, лук, чеснок, кориандр, красный перец и другие острые специи.

Брынзовые галушки, Словакия

© Depositphotos / EskymaksТрадиционное блюдо в Словакии — брынзовые галушки
Традиционное блюдо в Словакии - брынзовые галушки
© Depositphotos / Eskymaks
Традиционное блюдо в Словакии — брынзовые галушки
На севере страны проводят чемпионат мира по приготовлению этого национального блюда. Тесто для галушек делают из тертого картофеля и муки (маленькие кусочки нужно отварить), а на сковороде поджариваются шкварки из солонины.
При подаче галушки можно полить кефиром или пивом.

ПутИн, Канада

© Depositphotos / bhofack2Пути́н, канадское блюдо
Пути́н, канадское блюдо
© Depositphotos / bhofack2
Пути́н, канадское блюдо
Ударение в названии (Poutine) — на втором слоге, это искаженное английское слово "пудинг". Рецепт придумали в Квебеке в 1950-х годах (впрочем, так в канадской провинции поначалу называли блюда, в которых намешано много ингредиентов). Для приготовления потребуется картофель фри (лучше сделать самим), куриные голени (запечь и отделить мясо тонкими стружками от кости), а также творожный сыр, которым посыпают блюдо сверху. В форме, где остался сок от курицы, готовим соус — добавляем немного муки и размешиваем.

Куру Фасулье, Турция

© Depositphotos / gorkemdemirТушенная с мясом фасоль в томатном соусе
Тушеная фасоль с мясом в томатном соусе
© Depositphotos / gorkemdemir
Тушенная с мясом фасоль в томатном соусе
Этот густой фасолевый соус подают либо к плову, либо обмакивают в него хлеб. Может быть и самостоятельным блюдом, если готовить его с мясом. У турчанок есть секрет, благодаря которому на замачивание фасоли уходит не более двух часов. Сухую фасоль следует залить холодной водой в пропорции 1:7 и поставить на огонь. Когда закипит, снять с плиты и подождать примерно час. Затем вернуть на огонь и варить 30 минут до готовности. Для заправки супа на сковороде пассеруют лук, перец чили, чеснок с томатной пастой.

Пибимпап, Корея

© Depositphotos / fotekПибимпап — рис с говядиной и овощами. Традиционное корейское блюдо
Пибимпап - рис с говядиной и овощами. Традиционное корейский блюдо.
© Depositphotos / fotek
Пибимпап — рис с говядиной и овощами. Традиционное корейское блюдо
Из-за того, что это блюдо быстро и легко готовить, его включили в состав бортового питания на некоторых авиалиниях. Ингредиенты простые: рис, свежие овощи (морковь, редис, кабачок, капуста), яичница, иногда — мясо, грибы или рыба, а также острые специи. Подается как в холодном, так и горячем виде. Важно, чтобы цвета блюда дополняли друг друга и создавали композицию, возбуждающую аппетит.

Фейжоада, Бразилия

© Depositphotos / diogopprФейжоада — традиционное блюдо бразильской кухни
Фейжоада - традиционное блюдо бразильской кухни
© Depositphotos / diogoppr
Фейжоада — традиционное блюдо бразильской кухни
Существует легенда, что это традиционное бразильское блюдо из фасоли и мяса придумали африканские рабы. По другой версии, это европейский рецепт (вероятнее всего, из Португалии). Сейчас бразильцы добавляют в фейжоаду сосиски и колбасу, различные специи, соус из перцев. Подают обычно в глиняном горшочке с капустой, дольками апельсина и рисом.
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