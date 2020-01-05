Джонсон призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

"Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами и призываем к деэскалации. Я буду общаться с другими лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы поддержать мир и стабильность", - отметил Джонсон в заявлении.

Он добавил, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб находится в постоянном контакте с лидерами и главами МИД стран по всему миру, а Соединенное Королевство предприняло необходимые шаги по усилению безопасности британских граждан и интересов в ближневосточном регионе.

О последующих действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке правительство намерено сообщить на следующей неделе, когда парламент вернется с рождественских каникул.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.