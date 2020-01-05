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Джонсон призвал к деэскалации на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Джонсон призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

22:43 05.01.2020
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© AP Photo / Virginia MayoБорис Джонсон
Борис Джонсон
© AP Photo / Virginia Mayo
Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал стороны к деэскалации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, следует из заявления премьера.
"Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами и призываем к деэскалации. Я буду общаться с другими лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы поддержать мир и стабильность", - отметил Джонсон в заявлении.
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Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии
Он добавил, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб находится в постоянном контакте с лидерами и главами МИД стран по всему миру, а Соединенное Королевство предприняло необходимые шаги по усилению безопасности британских граждан и интересов в ближневосточном регионе.
О последующих действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке правительство намерено сообщить на следующей неделе, когда парламент вернется с рождественских каникул.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБлижний ВостокБорис ДжонсонДональд ТрампАли ХаменеиВеликобританияИранСШАВ мире
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