В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом

ПЯТИГОРСК, 5 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом в Дагестане, сообщает ГУ МЧС по региону.
"От диспетчера города Кизилюрт поступила информация о том, что в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе один ребенок 2018 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в помещении был неисправен дымоход.
"По факту гибели трех человек от отравления газом СК по Дагестану проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.
6 декабря 2019, 19:47В Саратове мать с двумя детьми отравилась угарным газом