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В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом
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РИА Новости

В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом

22:06 05.01.2020 (обновлено: 23:36 05.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом в Дагестане, сообщает ГУ МЧС по региону.
"От диспетчера города Кизилюрт поступила информация о том, что в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе один ребенок 2018 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в помещении был неисправен дымоход.
"По факту гибели трех человек от отравления газом СК по Дагестану проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.
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ГУ МЧС России по Республике ДагестанМЧС РФДагестанПроисшествия
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