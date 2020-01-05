В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом

ПЯТИГОРСК, 5 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом в Три человека, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом в Дагестане , сообщает ГУ МЧС по региону

"От диспетчера города Кизилюрт поступила информация о том, что в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе один ребенок 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в помещении был неисправен дымоход.