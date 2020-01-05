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2020-01-05T21:56+0300
https://ria.ru/20200105/1563135382.html
Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии
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РИА Новости

Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии

21:56 05.01.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
"Премьер-министр Борис Джонсон: "Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем оплакивать его смерть, но очевидно, что все призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе, а это не отвечает ничьим интересам", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
67102678
Обсудить 13
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБорис ДжонсонДональд ТрампАли ХаменеиВеликобританияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересное высказывание, представлял угрозу не Британии и её гражданам, а интересам Британии. То есть если у Британии есть интерес в получении дешёвых нефтепродуктов, то ради этого можно кого нибудь убить. Что ж за Скрипаля такую вонь развели. Получается на территории Ирака можно людей убивать, а на территории Британии нельзя? Может этот Скрипаль то де чьим нибудь интересам угрожал.
5 января, 22:07
АСАндрей Ст
1400001
Не многова то ли интересов у Британии? За то что Британия творила в колониях, за всю ту кровь, что британия пролила , ради барышей......., давно пора ее загнать на свой остров и заставить пить воду из Темзы, ине выпускать оттуда как дикого зверя. Хватит уже британских зверств..
5 января, 22:22
TTut_en
1200000
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