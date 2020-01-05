Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
"Премьер-министр Борис Джонсон: "Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем оплакивать его смерть, но очевидно, что все призывы к мести или возмездию просто приведут к еще большему насилию в регионе, а это не отвечает ничьим интересам", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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