Экзит-полл: Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов президента согласно данным exit poll.
За пост главы государства борются действующий президент Колинда Грабар-Китарович и лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович.
Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19.00 (21.00 мск).
"Миланович получает 53,25% голосов, a Грабар-Китарович - 46,75%. Опрошено 11,7 тысячи человек", - сообщило национальное телевидение.
22 декабря 2019, 01:21Процедура выборов президента Хорватии