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Экзит-полл: Миланович лидирует на выборах президента Хорватии
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РИА Новости

Экзит-полл: Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

21:39 05.01.2020
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© AP Photo / Darko BandicХорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов президента согласно данным exit poll.
За пост главы государства борются действующий президент Колинда Грабар-Китарович и лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович.
Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19.00 (21.00 мск).
"Миланович получает 53,25% голосов, a Грабар-Китарович - 46,75%. Опрошено 11,7 тысячи человек", - сообщило национальное телевидение.
Выборы президента Хорватии
22 декабря 2019, 01:21
Процедура выборов президента Хорватии
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Колинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичХорватияВ мире
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