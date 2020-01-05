Экзит-полл: Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосовали на более чем 6,5 тысячи участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки были закрыты в 19.00 (21.00 мск).