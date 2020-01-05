Макрон предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.