Мужчин, спасших женщину от грабителя в Нижегородской области, наградят

Вечером 3 января злоумышленник напал на женщину. Ее крики услышали двое молодых людей (17 и 18 лет). Нападавший попытался от них скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес им ножевые ранения и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте, а 17-летний подросток был госпитализирован. 4 января по "горячим" следам был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний мужчина. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".