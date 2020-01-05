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Мужчин, спасших женщину от грабителя в Нижегородской области, наградят
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РИА Новости

Мужчин, спасших женщину от грабителя в Нижегородской области, наградят

21:18 05.01.2020 (обновлено: 21:19 05.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве молодого человека, который вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Вечером 3 января злоумышленник напал на женщину. Ее крики услышали двое молодых людей (17 и 18 лет). Нападавший попытался от них скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес им ножевые ранения и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте, а 17-летний подросток был госпитализирован. 4 января по "горячим" следам был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний мужчина. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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"Ход расследования данного уголовного дела председателем СК РФ поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Более того, Александр Бастрыкин дал указание представить необходимые документы для награждения молодых людей. Один из них героически погиб, пытаясь защитить женщину от разбойного нападения, второй потерпевший также, невзирая на юный возраст, проявил смелость, но был ранен", - сказала Петренко.
Она добавила, что председатель СК также поручил оказать необходимую поддержку семье погибшего молодого человека.
Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также даст правовую оценку его действиям из-за нападения на женщину и причинения телесных повреждений второму потерпевшему.
Сергей Болтунов
8 июня 2019, 08:00
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинНижегородская областьРоссияПроисшествия
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