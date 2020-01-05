В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области

Вечером 3 января на улице в Павлове было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти. Четвертого января по "горячим" следам был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, 58-летний мужчина.

"По версии следствия, вечером 3 января на улице Котовского в Павлове злоумышленник напал на женщину. На крики потерпевшей откликнулись два проходящих мимо молодых парня. Подозреваемый попытался от них скрыться, но молодые люди догнали грабителя. В завязавшейся потасовке подозреваемый нанес молодым людям ножевые ранения и убежал. Один из потерпевших от полученного ранения скончался на месте, второй 17-летний подросток госпитализирован в больницу, где благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи остался жив", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.