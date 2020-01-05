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Иран отказался от ограничений ядерной сделки
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РИА Новости

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

20:59 05.01.2020 (обновлено: 22:26 05.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 янв - РИА Новости. Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

"Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Флаг Ирана. Архивное фото
Вчера, 16:40
Иран готов вести с США переговоры по ядерной сделке
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
Популярные комментарии
Правильно, у страны не имеющей ядерного оружия, но владеющей нефтью и газом, нет шансов выжить перед лицом американской демократии..
5 января, 21:14
Сергей Норд
198001110
Ожидаемо. Американские дегенераты доигрались в ковбоев. Скоро получат настоящую угрозу вместо придуманной.
5 января, 21:24
МСМаксим Солдусов
192010110
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