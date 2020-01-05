Экс-глава КСИР рассказал о деталях ответных мер за убийство Сулеймани

"Месть Ирана Америке за убийство Сулеймани будет суровой... Хайфа и израильские военные центры будут включены в ответный удар", - заявил Резаи в ходе выступления в Тегеране.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.