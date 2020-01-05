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Экс-глава КСИР рассказал о деталях ответных мер за убийство Сулеймани
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РИА Новости

Экс-глава КСИР рассказал о деталях ответных мер за убийство Сулеймани

20:57 05.01.2020 (обновлено: 20:59 05.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что целями ответных действий Ирана за убийство генерала КСИР Сулеймани, помимо США, станут израильский город Хайфа и военные центры Израиля, сообщает агентство Рейтер.
"Месть Ирана Америке за убийство Сулеймани будет суровой... Хайфа и израильские военные центры будут включены в ответный удар", - заявил Резаи в ходе выступления в Тегеране.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииАли ХаменеиИранСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Месть Ирана Америке за убийство Сулеймани будет удар по израильскому городу с гражданским населением. То есть он преднамеренно ставит под удар детей и стариков. Что можно сказать о таком человеке.
5 января, 21:29
Татьяна Новикова
77000110
Он уже на протяжении восьми лет угрожает и без всякой связи с Сулеймани. Руки коротки, губы горячи.
5 января, 22:46
Dart Adraas
4400012
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