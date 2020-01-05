Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители доставили в отдел полиции мужчину, у которого при входе в Дом народного творчества в Ростове-на-Дону были обнаружены средства самообороны, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Ростовской области.
Как ранее сообщили в полиции, в воскресенье днем при входе в Дом творчества охранники обнаружили в сумке у мужчины подозрительные предметы. После этого он скрылся. Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
"В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны", — сказал представитель областного МВД.
По предварительной информации, пройти в Дом творчества мужчина хотел потому, что на праздничном мероприятии находилась его семья.
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