Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали

Как ранее сообщили в полиции, в воскресенье днем при входе в Дом творчества охранники обнаружили в сумке у мужчины подозрительные предметы. После этого он скрылся. Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.