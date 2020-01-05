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В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
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РИА Новости

В Иране пообещали ударить по американским военным объектам

20:00 05.01.2020 (обновлено: 20:20 05.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган в интервью телеканалу CNN.
"Именно Америка начала войну. Поэтом они должны принять достойный ответ на свои действия", - заявил он.
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По словам Дехгана, удар нанесут именно иранские Вооруженные силы. Советник подчеркнул, что "период войны может закончить только удар, равноценный тому, который нанесли американские военные".
Он также ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил ударом по 52 объектам в Иране.
"Если он говорит 52, мы говорим 300 – и мы можем достать их", - заключил Дехган.

Убийство Сулеймани

В конце декабря резко обострилась ситуация в Багдаде. Протестующие попытались штурмовать американское посольство. Акции начались после похорон погибших при ударе американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
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Для защиты дипмиссии был применен слезоточивый газ. Первого января нападения на посольство прекратились.
Иракский президент Бархам Салех осудил действия протестующих и назвал случившееся "атакой на суверенитет" Багдада.
В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства.
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Иракский МИД назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Кроме того, парламент проголосовал за разрыв соглашения с западной коалицией по борьбе с ИГ* и вывод иностранных войск из страны.
В свою очередь, Тегеран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани. Иран также выразил протест из-за угроз Трампа нанести удары по военным объектам. Президент Хасан Роухани заявил, что после ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции США встали на опасный для Ближнего Востока путь. При этом глава МИД Джавад Зариф отмечал, что Тегеран не хочет напряженности в регионе.
Российский МИД назвал действия США авантюрным шагом. В ведомстве предупредили, что убийство Сулеймани приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Российские дипломаты также выразили соболезнования Тегерану.
Глава МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Майком Помпео отметил, что США нарушили международное право после убийства иранского генерала.
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Совет Безопасности ООНАли ХаменеиИракРоссияГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампСШАВ мире
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