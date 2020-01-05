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Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
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РИА Новости

Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину

19:40 05.01.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник Московской поисково-спасательной службы
Сотрудник Московской поисково-спасательной службы
© РИА Новости / Антон Денисов
Сотрудник Московской поисково-спасательной службы. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Спасатели извлекли из Москва-реки возле Фрунзенской набережной в центре столицы мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"В 17.45 сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост" подняли из воды на судно на воздушной подушке "Славин" мужчину 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина оказался в воде в пяти метрах от берега в районе Фрунзенской набережной. Спасатели доставили пострадавшего на станцию "Крымский мост", где ему была оказана первая медицинская помощь.
"В настоящий момент мужчина передан бригаде скорой помощи", - добавил представитель ведомства.
Двумя днями ранее спасатели вытащили из Москва-реки пьяного жителя Саратова 1994 рождения, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в районе Кремлевской набережной.
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