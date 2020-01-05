Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину

"В 17.45 сотрудники поисково-спасательной станции "Крымский мост" подняли из воды на судно на воздушной подушке "Славин" мужчину 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина оказался в воде в пяти метрах от берега в районе Фрунзенской набережной. Спасатели доставили пострадавшего на станцию "Крымский мост", где ему была оказана первая медицинская помощь.