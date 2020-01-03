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Спасатели вытащили из Москва-реки пьяного жителя Саратова
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РИА Новости

Спасатели вытащили из Москва-реки пьяного жителя Саратова

11:25 03.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Крымский мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Двадцатипятилетнего жителя Саратова вытащили спасатели из Москва-реки в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"В 03.17 дежурная смена поисково-спасательной станции "Крымский мост" спасла мужчину 1994 года в состоянии алкогольного опьянения, который упал в воду в районе Кремлевской набережной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, житель Саратова на момент прибытия спасателей находился в Москва-реке в пяти метрах от берега.
"Мужчина на катере был доставлен на станцию, где ему оказали первую помощь и передали наряду полиции", - добавил представитель ведомства.
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МоскваСаратовПроисшествия
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