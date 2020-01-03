Спасатели вытащили из Москва-реки пьяного жителя Саратова

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Двадцатипятилетнего жителя Двадцатипятилетнего жителя Саратова вытащили спасатели из Москва-реки в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

"В 03.17 дежурная смена поисково-спасательной станции "Крымский мост" спасла мужчину 1994 года в состоянии алкогольного опьянения, который упал в воду в районе Кремлевской набережной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, житель Саратова на момент прибытия спасателей находился в Москва-реке в пяти метрах от берега.