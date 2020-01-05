Помпео прокомментировал угрозы Трампа нанести удар по объектам в Иране

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут соблюдать законы в случае нанесения ударов по иранским объектам.
В ходе интервью телеканалу ABC у госсекретаря попросили прокомментировать слова президента Дональда Трампа, который накануне заявил о готовности ударить по 52 объектам в Иране, включая "значимые для Ирана и иранской культуры". Удары по таким объектам запрещены международными конвенциями, а также соответствующими документами минобороны США.
"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", - сказал Помпео.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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