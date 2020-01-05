Источник: МИД не комментирует данные о назначении посла на Украине

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В МИД России не стали комментировать появившуюся информацию о рассмотрении кандидатур на место посла России на Украине.
Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украину. В качестве претендентов на этот пост называлась кандидатура вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
"Слухи не комментируем", - заявил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.