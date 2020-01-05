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2020-01-05T18:21+0300
https://ria.ru/20200105/1563129891.html
Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/54/1563125499_0:349:3022:2048_1036x0_80_0_0_26aaf60b54ba5c291c73b080bb5392b4.jpg
РИА Новости

Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении

16:50 05.01.2020 (обновлено: 18:21 05.01.2020)
25944
© REUTERS / STRINGERСотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США в округе Ламу, на которую было совершено нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США в округе Ламу, на которую было совершено нападение боевиков радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Журналистка Самира Савлани опубликовала в Twitter видео нападения боевиков на американскую военно-морскую базу в Кении.
На кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Индийского океана.
Нападение произошло утром по местному времени. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.
Как сообщил комиссар округа Ирунгу Мачария, атака боевиков была отражена. По информации местных СМИ, кенийские военные нанесли ответные удары по террористам.
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Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с "Аль-Каидой"*. Движение противостоит центральному правительству Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
*Запрещенная в России террористическая организация.
309171012527
Обсудить 18
Аш-ШабабСомалиСШАКенияВ мире
Популярные комментарии
Ложка дегтя в вашу бочку, это больше Кенийская база, чем чисто американская. И атак была связана с присутствием кенийских войск в Сомали. Так что... )
5 января, 17:23
delmont67
800008
Началось...
5 января, 17:12
Aptypuyc
540004
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