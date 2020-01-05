Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении

Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США в округе Ламу, на которую было совершено нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Журналистка Самира Савлани опубликовала в Twitter видео нападения боевиков на Журналистка Самира Савлани опубликовала в Twitter видео нападения боевиков на американскую военно-морскую базу в Кении.

На кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Индийского океана.

Al-Shabaab has attacked a US military base in Lamu, Kenya.

No news on casualties etc as gunfire exchange continues pic.twitter.com/6KPPRUoacK — Samira Sawlani (@samirasawlani) January 5, 2020

Нападение произошло утром по местному времени. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

Как сообщил комиссар округа Ирунгу Мачария, атака боевиков была отражена. По информации местных СМИ, кенийские военные нанесли ответные удары по террористам.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с "Аль-Каидой"*. Движение противостоит центральному правительству Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.