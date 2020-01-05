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В пресс-службе рассказали о планах Зеленского на время отдыха в Омане
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РИА Новости

В пресс-службе рассказали о планах Зеленского на время отдыха в Омане

16:37 05.01.2020 (обновлено: 16:38 05.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Оман на собственные средства, там запланированы его встречи на высшем уровне, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.
Ранее в воскресенье интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский с семьей улетел отдыхать на побережье Оманского залива.

"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийОманУкраинаВ мире
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