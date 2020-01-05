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В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

16:22 05.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Следственный комитет республики Карелия возбудил уголовное дело после гибели четверых мужчин во время пожара, сообщается на сайте СК по региону.
По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района. При тушении были найдены тела четырех мужчин.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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