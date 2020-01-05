В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ведомства, бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во двор жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Находившийся в этот момент во дворе водитель иномарки начал требовать от врачей освободить проезд. В ходе возникшего конфликта он ранил ножом водителя бригады медиков, после чего скрылся.
"В течение получаса полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1975 года рождения", - сказала Волк.
Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).
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