В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

По данным ведомства, бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во двор жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Находившийся в этот момент во дворе водитель иномарки начал требовать от врачей освободить проезд. В ходе возникшего конфликта он ранил ножом водителя бригады медиков, после чего скрылся.