Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T16:10+0300
https://ria.ru/20200105/1563128108.html
Киселев в Twitter заявил, что Трампу невыгоден удар по Ирану
https://cdn23.img.ria.ru/images/156160/32/1561603294_0:143:2985:1823_1036x0_80_0_0_12151544742e7e33ae8175e4a997da53.jpg
РИА Новости

Киселев в Twitter заявил, что Трампу невыгоден удар по Ирану

15:36 05.01.2020 (обновлено: 16:10 05.01.2020)
3722
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по 52 целям в Иране.

"Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться", — написал он в Twitter.

В ночь на 3 января во время авиаудара США в Ираке был убит командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Штатам за смерть генерала. Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности. Глава внешнеполитической службы ЕС в воскресенье пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
38531018
Обсудить 4
Гибель иранского генерала Касема СулейманиРоссия сегодняДональд ТрампДмитрий КиселевИракИранСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Флаг Ирана
Иран в воскресенье примет окончательное решение по СВПД
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МИД Ирана раскрыл детали ответа на убийство Сулеймани
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов вести с США переговоры по ядерной сделке
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
Лента новостейМолния