Киселев в Twitter заявил, что Трампу невыгоден удар по Ирану

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по 52 целям в Иране.
"Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться", — написал он в Twitter.
В ночь на 3 января во время авиаудара США в Ираке был убит командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" — генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Штатам за смерть генерала. Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности. Глава внешнеполитической службы ЕС в воскресенье пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США