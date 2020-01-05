Убийство Сулеймани могло быть провокацией против Трампа, считает Бут

БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Россиянин Россиянин Виктор Бут , отбывающий в американской тюрьме 25-летнее заключение, считает, что убийство авиаударом США главы спецподразделения иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани может быть частью многоходовой провокации, направленной против президента США Дональда Трампа

"Случилось то, чего от администрации Трампа никто не ожидал. Вполне могло быть, что таким образом в предвыборный год подставили Трампа – чтобы втянуть Америку в конфликт в период его президентских полномочий, и потом на основании вовлеченности США в серьезный конфликт с Ираном не дать Трампу выиграть выборы", - сказал Бут корреспонденту РИА Новости по телефону из федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс.

"Сейчас здесь высказывают уже такое мнение. В США есть люди, которые так думают, но пока не видно тех самых пресловутых "белых ниток", которыми все бывает шито в подобных случаях", - отметил россиянин.

"Либо это что-то другое – может быть, кто-то в администрации США действительно верит, что с Ираном следует поступать именно так… Пока определенного мнения у меня нет, надо посмотреть. Послушал я все выступления – и Трампа, и других. Все напирают на то, что Иран – спонсор терроризма. Но фактов, железно свидетельствующих об этом, они не предоставляют. Это опять какая-то демонизация, предлог для оправдания собственных действий", - сказал Бут.

По его мнению, для американской администрации со сменой президента ничего не изменилось, правительство США повторяет те же шаги, что и в других подобных случаях в прошлом: демонизация предмета атаки, "притягивание за уши" его связей с терроризмом, после чего можно уже делать все что угодно.

"Зная, как они работают, можно сказать, что все это и дальше пойдет, это уже маховик, который не остановить, и он может перерасти в масштабный конфликт", - сказал российский бизнесмен, знающий персидский язык и хорошо ориентирующийся в культуре и истории Ирана.

"В Иране хватает холодных голов, но не факт, что они одержат верх именно сейчас, так что ответных мер от Ирана можно вполне ожидать", - подчеркнул он.

"Печально это все. Они убили Сулеймани, за этим может последовать эскалация с обеих сторон, и чем она закончится? Войной с применением наземных сил? Потому что по-другому Иран победить не получится, это вполне цивилизованная страна с армией, которая умеет воевать", - сказал Бут, отметив, что "Америка к такой большой войне не готова".

"Значит, на каком-то этапе надо будет вступать в переговоры, а вот это уже будет совсем сложно после подобной атаки, ее иранцы забудут нескоро. А устроить революцию по типу майдана в Иране вряд ли получится", - подытожил россиянин.

Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".