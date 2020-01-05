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Онколог Павленко спас тысячи жизней, рассказали в Минздраве
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РИА Новости

Онколог Павленко спас тысячи жизней, рассказали в Минздраве

14:09 05.01.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
Председатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Хирург-онколог Андрей Павленко за время своей работы спас не одну тысячу жизней, министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге Павленко в связи со смертью врача, сообщается на сайте Минздрава России.
"Не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей", - говорится в сообщении.
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Скворцова выразила соболезнования супруге Павленко, отметив, что активная жизненная позиция врача проявлялась в его профессиональной деятельности и общественной работе.

"Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление", - подчеркнула Скворцова в своей телеграмме.

Павленко работал хирургом-онкологом в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того, как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять.
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Для финансирования информационных проектов об онкологических заболеваниях учрежден грант имени хирурга-онколога Андрея Павленко, сообщил соучредитель гранта портал "Такие дела".
Как говорил онколог при жизни, половина собираемых средств будет ежемесячно перечисляться его семье. Остальное грантовый комитет будет распределять на производство материалов о борьбе с онкологией. Подать заявку могут фото-, кино- и видеодокументалисты, а также пишущие журналисты. О системе подачи заявок учредители гранта проинформируют дополнительно.
Андрей Павленко
13:07
Биография Андрея Павленко
20427243
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Андрей Павленко (онколог)Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваСанкт-ПетербургОбщество
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