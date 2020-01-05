Онколог Павленко спас тысячи жизней, рассказали в Минздраве

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Хирург-онколог Хирург-онколог Андрей Павленко за время своей работы спас не одну тысячу жизней, министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования супруге Павленко в связи со смертью врача, сообщается на сайте Минздрава России.

"Не стало Андрея Николаевича Павленко, одного из ведущих хирургов-онкологов страны. Последние два года он сам боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас не одну тысячу людей", - говорится в сообщении.

Скворцова выразила соболезнования супруге Павленко, отметив, что активная жизненная позиция врача проявлялась в его профессиональной деятельности и общественной работе.

"Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление", - подчеркнула Скворцова в своей телеграмме.

Павленко работал хирургом-онкологом в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того, как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять.

Для финансирования информационных проектов об онкологических заболеваниях учрежден грант имени хирурга-онколога Андрея Павленко, сообщил соучредитель гранта портал "Такие дела".