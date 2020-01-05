Силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска

В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска

Он уточнил, что украинские силовики, чтобы скрыть размещение вооружения у линии соприкосновения от наблюдателей СММ ОБСЕ, при помощи РЭБ глушат сигнал управления БПЛА миссии, с помощью которых они ведут наблюдение.