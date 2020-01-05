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Силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР

13:56 05.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о размещении техники украинских силовиков в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Командование ВСУ продолжает практику размещения запрещенного вооружения в населенных пунктах, находящихся на подконтрольной украинским властям территории", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики, чтобы скрыть размещение вооружения у линии соприкосновения от наблюдателей СММ ОБСЕ, при помощи РЭБ глушат сигнал управления БПЛА миссии, с помощью которых они ведут наблюдение.

"Очередной случай нами зафиксирован 4 января в зоне ответственности 93-й бригады (ВС Украины - Прим. ред.)", - дополнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.

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