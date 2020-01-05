Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T16:24+0300
https://ria.ru/20200105/1563126061.html
Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу
https://cdn21.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_03ee317bef59da247d13fd41270b6672.jpg
РИА Новости

Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу

13:42 05.01.2020 (обновлено: 16:24 05.01.2020)
23120
© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца
Восход Солнца
© Depositphotos / kevron2002
Восход Солнца
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с РБК заявил, что максимальное приближение Земли к Солнцу может вызвать небольшое потепление.
Земля, по словам ученого, находится то ближе, то дальше от Солнца.
В январе, как он отметил, Земля ближе к Солнцу, поэтому планета получает на 1-1,5% больше тепла. В середине лета, как пояснил Сурдин, Северное полушарие Земли удаляется от Солнца, а количества тепла уменьшается.
Он подчеркнул, что разница температур при таком приближении заметная только жителям Северного полушария — морозы немного смягчаются.
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
22 декабря 2019, 06:02
Эксперт оценил шансы создания "искусственного солнца" в Китае
Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что подобное явление случается раз в год.
Максимальное удаление Земли от Солнца происходит, как отметил ученый, в июле, а максимальное приближение — в январе.
"Это ежегодное событие, оно не представляет никаких угроз", — подчеркнул Вибе.
Ранее на сайте Московского планетария появилось сообщение, что 5 января Солнце максимально приблизится к Земле. Точку перигелия, по словам астронома Александра Якушечкина, планета прошла в 10:48 мск.
Перигелий — это ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Земля проходит перигелий 2-5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния.
Снимки кометы 2I/Borisov, сделанные космическим телескопом Хаббл
13 декабря 2019, 11:33РИА Наука
"Хаббл" снял комету Борисова в момент сближения с Солнцем
5012212512
Обсудить 8
Владимир СурдинЗемляАлександр ЯкушечкинСолнцеИнститут астрономии РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРБК (медиагруппа)Россия
Популярные комментарии
Ученые то в курсе, что в декабре-феврале в северном полушарии холодно не потому что солнце далеко от земли, а потому, что наклон падения солнечных лучей очень мал, а вот в южном полушарии в это время лето, потому что угол падения солнечных лучей близок к 90 градусам.А вот в июне-августе наоборот.
5 января, 15:05
Fox Bold
1011001
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Солнце и Земля
Солнце максимально сближается с Землей
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
Главная пропажа Библии: где хранится Ковчег Завета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния