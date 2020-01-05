Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с РБК заявил, что максимальное приближение Земли Солнцу может вызвать небольшое потепление.

Земля, по словам ученого, находится то ближе, то дальше от Солнца.

В январе, как он отметил, Земля ближе к Солнцу, поэтому планета получает на 1-1,5% больше тепла. В середине лета, как пояснил Сурдин, Северное полушарие Земли удаляется от Солнца, а количества тепла уменьшается.

Он подчеркнул, что разница температур при таком приближении заметная только жителям Северного полушария — морозы немного смягчаются.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что подобное явление случается раз в год.

Максимальное удаление Земли от Солнца происходит, как отметил ученый, в июле, а максимальное приближение — в январе.

"Это ежегодное событие, оно не представляет никаких угроз", — подчеркнул Вибе.

Ранее на сайте Московского планетария появилось сообщение, что 5 января Солнце максимально приблизится к Земле. Точку перигелия, по словам астронома Александра Якушечкина , планета прошла в 10:48 мск.