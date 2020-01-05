Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

"Но в случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, США придется расширять военные действия. И Трамп получит свою большую войну". Алексей Пушков

Ранее Трамп сообщил о готовности нанести "быстрый и сильный удар", в случае нападения на американцев. Упомянутые американским лидером 52 цели соотносятся с количеством захваченных в Иране в плен американцев в ноябре 1979-го после исламской революции в стране. Слова о возможности нападения на объекты культуры нарушают нормы международного права.

В свою очередь, командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Вашингтон не осмелится на этот шаг.

Угрозы Трампа прозвучали после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Хасан Роухани пообещали отомстить США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Позднее президент США раскритиковал эти заявления, назвав генерала "террористическим лидером".

В ночь на пятницу, третье января, США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которых Вашингтон считает причастными к нападениям на базы коалиции и американское посольство в столице Ирака 31 декабря 2019 года.