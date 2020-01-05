В Ленинградской области завели дело после ДТП с тремя погибшими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении водителя, чей автомобиль в Ленобласти столкнулся на "встречке" с другой легковой машиной, что привело к гибели трех пассажиров, в том числе ребенка, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, ДТП произошло в пятницу днем на 42-м километре автодороги "Зуево - Новая Ладога" в Киришском районе Ленобласти. Водитель Skoda, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека, проезжавшие в автомобиле Skoda в качестве пассажиров, погибли, в том числе 9-летний ребенок. Водитель (этой) иномарки в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Двое пассажиров иномарки Volvo в удовлетворительном состоянии были доставлены в межрайонную больницу", - информирует полиция.
Согласно сообщению ведомства, в отношении водителя Skoda возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Мужчина находится под обязательством о явке в качестве меры процессуального принуждения.