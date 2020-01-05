Депутат Госдумы поддержал идею скорректировать брачный возраст

"Вообще сейчас дети стали взрослеть намного быстрее, нежели 50 или 100 лет назад. Мы такую тенденцию наблюдаем и в Европе. Я думаю, что Россия через 10-15 лет тоже даст определенные права 16-летним ребятам и девушкам. Напомню, что в 16 лет человек уже закончил школу и он уже в праве выбирать свою будущую профессию, высшее учебное заведение, колледж. Я думаю, что конечно, выпускники школ многие уже начинают работать", - сказал Власов РИА Новости.