Депутат Госдумы поддержал идею скорректировать брачный возраст

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) поддержал идею скорректировать в России возраст для вступления в брак - по его мнению, необходимо предоставить больше прав 16-летним, так как в настоящее время дети взрослеют гораздо быстрее, чем 50-100 лет назад.
Ранее был опубликован план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, из которого следует, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак. Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
"Вообще сейчас дети стали взрослеть намного быстрее, нежели 50 или 100 лет назад. Мы такую тенденцию наблюдаем и в Европе. Я думаю, что Россия через 10-15 лет тоже даст определенные права 16-летним ребятам и девушкам. Напомню, что в 16 лет человек уже закончил школу и он уже в праве выбирать свою будущую профессию, высшее учебное заведение, колледж. Я думаю, что конечно, выпускники школ многие уже начинают работать", - сказал Власов РИА Новости.
"То, что касается вступления в брак, я думаю, что большинство запросов, конечно, поступает из национальных регионов, с Кавказа. Потому что там испокон веков действительно в 16, 17, 18 лет выдавали замуж, женились. И так было все время", - отметил депутат.
По его мнению, решение этого вопроса можно было бы передать регионам.
Что касается снижения брачного возраста по всей России до 16 лет, то, отметил парламентарий, в настоящее время уже предусмотрены обстоятельства, при которых заключить брак возможно, например, при рождении ребёнка.
Он отметил, что сам предлагал снизить возраст совершеннолетия в России. Это, по его мнению, дало бы возможность россиянам голосовать с 16 лет. "Я думаю, что в перспективе в ближайшие 10 лет возраст совершеннолетия будет снижен", - считает Власов.