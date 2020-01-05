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В России хотят скорректировать брачный возраст
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РИА Новости

В России хотят скорректировать брачный возраст

00:47 05.01.2020 (обновлено: 06:07 05.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет. Инициатива содержится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. При этом не уточняется, в какую сторону законодатели планируют корректировать возраст.
Министерство юстиции намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
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Порядок вступления в брак несовершеннолетних

В настоящее время вступление в брак несовершеннолетних регулируется регионами. Местные органы власти могут установить причины, по которым свадьбу можно сыграть до 18 лет, а также понизить возраст, допустимый для создания семьи, до 14 лет.
На практике разрешения на ранее бракосочетание выдается, если невеста ждет ребенка. В ряде регионов разрешается создавать семью эмансипированным подросткам, то есть официально получившим дееспособность, имеющим постоянную работу, обеспечивающим себя. При этом единого подхода к установлению обстоятельств, при которых допустимо снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.
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Невесты "постарели"

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.
При этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет.
Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.
Телеведущая Роза Сябитова
Вчера, 21:13
Сябитова оценила идею скорректировать брачный возраст

Брачный минимум

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года, свидетельствуют также данные Росстата. Эксперты связывают это с тем, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а многие вообще предпочитают жить без печати в паспорте. При этом немаловажную роль в укреплении семей играет и ипотека.
По данным ведомства, в 2018 году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек, всего распались 583 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году, когда это соотношение составляло 3,8 на 1 тысячу человек. Пик расставаний (5,9 разводов на 1 тысячу человек) пришелся в России на 2002 год, когда развелись 853 647 пар. С тех пор число разводов каждый год постепенно снижалось.
При этом номинальное число браков в России за этот же период также снизилось – примерно с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
27 мая 2019, 12:11
Жириновский заступился за женщин, не желающих иметь детей
80795121172
Обсудить 8
Госдума РФПравительство РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А чёй-та?Кто-то из приближённых к законотворцам с малолеткой замутил?(Про футболиста не пишу - всё уже исписано.)
5 января, 01:23
Мятные Лапки
539012119
Напрашивается другой ответ: в России все другие проблемы решены.
5 января, 01:52
mmishin1964
55204016
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