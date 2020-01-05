В России хотят скорректировать брачный возраст

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет. Инициатива содержится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. При этом не уточняется, в какую сторону законодатели планируют корректировать возраст.

Министерство юстиции намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

Порядок вступления в брак несовершеннолетних

В настоящее время вступление в брак несовершеннолетних регулируется регионами. Местные органы власти могут установить причины, по которым свадьбу можно сыграть до 18 лет, а также понизить возраст, допустимый для создания семьи, до 14 лет.

На практике разрешения на ранее бракосочетание выдается, если невеста ждет ребенка. В ряде регионов разрешается создавать семью эмансипированным подросткам, то есть официально получившим дееспособность, имеющим постоянную работу, обеспечивающим себя. При этом единого подхода к установлению обстоятельств, при которых допустимо снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.

Невесты "постарели"

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.

При этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет.

Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

Брачный минимум

Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года, свидетельствуют также данные Росстата. Эксперты связывают это с тем, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а многие вообще предпочитают жить без печати в паспорте. При этом немаловажную роль в укреплении семей играет и ипотека.

По данным ведомства, в 2018 году в России пришлось 4 развода на 1 тысячу человек, всего распались 583 942 семьи. Меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году, когда это соотношение составляло 3,8 на 1 тысячу человек. Пик расставаний (5,9 разводов на 1 тысячу человек) пришелся в России на 2002 год, когда развелись 853 647 пар. С тех пор число разводов каждый год постепенно снижалось.