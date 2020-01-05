В Пензенской области три человека погибли при пожаре в доме

Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

© Фото : СУСК РФ по Пензенской области Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

МОСКВА/САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области , сообщается на сайте СК по региону

По данным ведомства, ночью четвертого января в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района произошло возгорание. В результате погибли двое мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщина 1940 года рождения.

© Фото : СУСК РФ по Пензенской области Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020 1 из 2 Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020 © Фото : СУСК РФ по Пензенской области © Фото : СУСК РФ по Пензенской области Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020 2 из 2 Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020 © Фото : СУСК РФ по Пензенской области 1 из 2 Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020 © Фото : СУСК РФ по Пензенской области 2 из 2 Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020 © Фото : СУСК РФ по Пензенской области

"Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели трех лиц и причины произошедшего пожара. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре тел погибших никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, обнаружено не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы.