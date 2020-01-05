В Пензенской области три человека погибли при пожаре в доме

МОСКВА/САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области, сообщается на сайте СК по региону.
По данным ведомства, ночью четвертого января в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района произошло возгорание. В результате погибли двое мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщина 1940 года рождения.
© Фото : СУСК РФ по Пензенской областиПоследствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
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Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
© Фото : СУСК РФ по Пензенской областиПоследствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
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Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
1 из 2
Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
2 из 2
Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020
© Фото : СУСК РФ по Пензенской области
"Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели трех лиц и причины произошедшего пожара. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре тел погибших никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, обнаружено не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС, площадь пожара в частном жилом деревянном доме в Соболевке составила 70 квадратных метров, в результате сгорела и обрушилась кровля, а также выгорело внутри по всей площади дома.
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