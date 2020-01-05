Посольство в Кении призвало россиян избегать мест скопления людей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посольство России в Кении призвало соотечественников избегать мест массового скопления людей после атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу США в кенийском округе Ламу.

"В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать посольство", — говорится в сообщении посольства в Facebook .

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.