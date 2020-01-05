Оман призвал США и Иран не усугублять ситуацию в регионе

"Султанат с большим вниманием следит за недавним печальным усилением напряженности. Он призывает обе стороны предпочесть язык диалога и искать дипломатические средства для разрешения спорных вопросов таким образом, чтобы прекратить конфликт в регионе", - говорится в сообщении.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.