Оман призвал США и Иран не усугублять ситуацию в регионе

КАИР, 5 янв - РИА Новости. Султанат Оман после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации призвал США и Иран использовать дипломатические каналы, чтобы погасить напряженность и не усугублять ситуацию в регионе, сообщило официальное оманское информагентство.
"Султанат с большим вниманием следит за недавним печальным усилением напряженности. Он призывает обе стороны предпочесть язык диалога и искать дипломатические средства для разрешения спорных вопросов таким образом, чтобы прекратить конфликт в регионе", - говорится в сообщении.
Оман также призвал международное сообщество принять меры для нормализации ситуации, достижения стабильности и безопасности.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против влиятельного иранского деятеля Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.