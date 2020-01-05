В Иране началось прощание с генералом Сулеймани

Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак

Прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани в Багдаде, Ирак

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, проходит церемония прощания, передает агентство ISNA

"Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран", - сообщает агентство ISNA. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на юго-западе Ирана.

تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در اهوازhttps://t.co/8ctHrYI0sj pic.twitter.com/16TK8amjg0 — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 5, 2020

В воскресенье, помимо прощания в Ахвазе, пройдут церемонии в Мешхеде, в воскресенье вечером - понедельник прощаться с генералом будут в Тегеране, а во вторник его похоронят в Кермане.

Иранское телевидение ведет прямое вещание из Ахваза – административного центра провинции Хузестан, где проститься с генералом собрались, по данным иранских СМИ, миллионы человек.

Под речи глашатая они держат портреты с генералом, подхватывая его слова и обещая возмездие США за гибель Касема Сулеймани. "Смерть Америке", - раздается в громкоговорителях по всему городу.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране , если будут атакованы американцы.