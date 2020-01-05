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2020-01-05T09:31+0300
https://ria.ru/20200105/1563120164.html
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
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РИА Новости

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

02:43 05.01.2020 (обновлено: 09:31 05.01.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", — написал Трамп в Twitter.

Президент США также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".
Трамп, говоря о 52 американских заложниках, имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.
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Международные нормы

Согласно пункту IX статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, "умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями", считается военным преступлением.
Положения международного гуманитарного права обязывают государства преследовать и наказывать лиц, виновных в серьезных нарушениях этих норм.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, жертвами которого стали более десяти человек. Среди них — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, в результате удара погибли заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.
В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на американское посольство в Багдаде и на базы коалиции.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США.
Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника авантюрным шагом, который приведет к эскалации напряженности в регионе.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну Россия вроде не грозит США войной . В мире все адекватные. Не напал бы этот генерал на посольство США, не убил бы военнослужащего США , кто бы его трогал ? Так и здесь, дернется Иран , значит сам будет и виноват, его предупредили .
5 января, 02:54
freizdorf
109330027209
генерал этот, убиенный беспилотником , никому особо не интересен , там генералов каждый день косят , климат для генералов не очень . Но походу в этот раз персики таки выпросили у США ковровые бомбардировки , опыт Саддама их ничему не научил , а Саддама бомбили 50 дней , потом 4 дня сухопутной операции США и нет Саддама . кстати мое скромное мнение , что Саддама тогда американцам подставили иранцы , при Саддаме иранскими исламистами в Ираке и не пахло , а сам Саддам наваливал Ирану на границе . а сейчас Ирак под контролем исламистов, иранских шиитов , этот уничтоженный генерал тоже как дома там ездил со своей охраной , доездился страж революции ))
5 января, 03:45
Edelwaiss DD
3593110114
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