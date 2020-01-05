Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране , включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", — написал Трамп в Twitter.

Президент США также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".

Трамп, говоря о 52 американских заложниках, имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

Международные нормы

Согласно пункту IX статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, "умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями", считается военным преступлением.

Положения международного гуманитарного права обязывают государства преследовать и наказывать лиц, виновных в серьезных нарушениях этих норм.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, жертвами которого стали более десяти человек. Среди них — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, в результате удара погибли заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на американское посольство в Багдаде и на базы коалиции.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США.