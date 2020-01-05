СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Экс-глава МИД Боливии Диего Пари покинул Аргентину, где находился с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом, и вернулся на родину, сообщает газета Deber.
"Я буду там, где общественные движения скажут, я должен быть", - приводит издание слова Пари. Экс-глава МИД поблагодарил общественные организации за то, что рассматривают его как возможного кандидата от партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах президента Боливии.
Ранее Пари заявил РИА Новости, что готов быть новым кандидатом от MAS на выборах президента, если будет принято такое решение, и отметил, что намерен вернуться в страну, чтобы продолжить работу по координации общественных движений в рамках подготовки к президентским выборам, которые должны состояться в 2020 году.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил на 3 мая всеобщие выборы в стране.
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