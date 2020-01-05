СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину

"Я буду там, где общественные движения скажут, я должен быть", - приводит издание слова Пари. Экс-глава МИД поблагодарил общественные организации за то, что рассматривают его как возможного кандидата от партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах президента Боливии.

Ранее Пари заявил РИА Новости, что готов быть новым кандидатом от MAS на выборах президента, если будет принято такое решение, и отметил, что намерен вернуться в страну, чтобы продолжить работу по координации общественных движений в рамках подготовки к президентским выборам, которые должны состояться в 2020 году.