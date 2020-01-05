Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв – РИА Новости. Основатель Telegram Основатель Telegram Павел Дуров даст 7-8 января в Дубае показаниями по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram, следует из документов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

Как отмечается в документе, который SEC направила в суд, "на данный момент планируется, что Павел Дуров даст показания 7-8 января в Дубае (ОАЭ)".

Как пишут представители SEC, ответчики (Telegram) утверждают, что привлекли приблизительно 1,7 миллиарда долларов США от инвесторов путем продажи криптовалюты под названием Gram в период с января по март 2018 года. При этом SEC назвала эти действия Telegram "незарегистрированным предложением ценных бумаг". По словам авторов письма, "ответчики в настоящее время отказываются раскрывать банковскую документацию, касающуюся того, как они потратили 1,7 миллиарда долларов, привлеченные от инвесторов за последние два года, а также отказываются ответить на вопросы о распределении средств инвесторов".

В свою очередь защита Telegram также направила письмо судье Кастэлу. В нем содержится реакция на утверждение SEC о том, что Telegram не хочет сообщать Комиссии, что он сделал с 1,7 миллиарда долларов, полученными от инвесторов, и что Telegram не предоставляет финансовую информацию инвесторам, в том числе о том, как используются их средства. "Эти заявления неверны", - говорится в письме защиты Telegram.

В нем подчеркивается, что Telegram уже предоставил SEC детальную разбивку всех расходов, которые он совершил в период с 1 января 2018 года по 31 января 2019 года.