В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры

"Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, являются самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - добавила она.