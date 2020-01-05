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2020-01-05T06:29+0300
https://ria.ru/20200105/1563119548.html
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
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РИА Новости

В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры

00:29 05.01.2020 (обновлено: 06:29 05.01.2020)
20141
© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Израиля и Польши с осуждением героизации украинских националистов.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*.
"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - цитирует пресс-секретаря МИД агентство УНН.
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По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".
"Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, являются самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - добавила она.
Первого января в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры - лидера Организации украинских националистов.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
1 января, 21:59
В шествии в честь Бандеры в Киеве участвовали около тысячи человек
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Ситуация на УкраинеМИД УкраиныСтепан БандераПольшаИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
не нужно путать национальную память с чествованием нацистов, их коллаборантов (Бандеру, Шухевича, ОУН-УПА), всяческой борьбе с памятью о Великой Отечественной Войне, борьбой с памятью о настоящих героях. На Украине произошла легализация неонацистских организаций (Азов-НК, ПС, С14 и других), их беспредел и преступления покрываются властью. Создан институт не национальной , а нацистской памяти, который только и делает, что возвеличивает нацистов и коллаборантов.
5 января, 00:37
АОАлександр Орлов
6600001
Возмущение, не подтвержденное практическими действиями (экономическими санкциями) не дадут прочувствовать всю глубину их заблуждений в вере в коичневую чуму! 15 лет назад КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия, но против неё ввели санкции. Против же украины, которая также попрала решения Нюрнбергского трибунала даже никто и не шевелится ничего предпринять. В России все выражают озабоченность, а США в это время убивает без суда и следствия при необъявленной войне Ирану его подданных.
5 января, 00:41
.F. Flurry-Z
4400003
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