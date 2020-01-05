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https://ria.ru/20200105/1562931064.html
Сроки, штрафы, экспертизы: что изменится в Уголовном кодексе в 2020-м
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РИА Новости

Сроки, штрафы, экспертизы: что изменится в Уголовном кодексе в 2020-м

08:00 05.01.2020 (обновлено: 08:09 05.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Пять лет колонии за подделку результатов медицинской экспертизы или незаконную передачу мобильного телефона в тюрьму — в наступившем году изменятся сразу несколько статей Уголовного кодекса России. В первую очередь это коснется врачей, пользователей Сети, осужденных и их родственников. О том, какие законы уже вступили в силу, а какие пока на рассмотрении, — в материале РИА Новости.

Поддельные экспертизы

Поправки к 307-й статье УК России "Заведомо ложные показания и заключения специалиста" коснулись лиц, проводящих медицинские экспертизы еще до возбуждения уголовного дела. Чаще всего их результаты затем ложатся в основу уголовных дел. Если обнаружится, что выводы эксперта сфабрикованы, в лучшем случае за это накажут штрафом в 80 тысяч рублей, обязательными работами либо арестуют на три месяца. Если же гражданин, в отношении которого проводилось исследование, обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, недобросовестного эксперта ждет пятилетний тюремный срок. Изменения уже вступили в силу.
Ужесточить наказание по 307-й решили не просто так. К этому подтолкнули громкие случаи последних лет, когда выводы экспертов не соответствовали действительности. Самое скандальное — дело "пьяного мальчика" из Балашихи. Весной 2017-го в крови погибшего под колесами машины шестилетнего ребенка проводивший анализ Михаил Клейменов обнаружил высокую концентрацию алкоголя. Впоследствии его обвинили в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре
Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник проводит молекулярно-генетическую экспертизу ДНК в экспертно-криминалистическом центре
Похожий инцидент недавно зафиксирован в Екатеринбурге, где врач должным образом не проконтролировал сдачу анализа виновника смертельного ДТП: вместо водителя мочу сдал его отец — полковник Росгвардии. История быстро раскрутилась в СМИ, в итоге на медика завели уголовное дело о халатности, а результаты экспертизы аннулировали.

Сесть за гаджет

За передачу мобильных телефонов заключенным или попытку пронести средства связи в исправительные учреждения может грозить реальный срок. Фигурантами уголовных дел рискуют стать родственники осужденных, адвокаты, следователи, сотрудники колоний и тюрем. Одним словом, все, кто регулярно контактирует с заключенными.
Внесение поправок депутаты объясняют тем, что при наличии надежной мобильной связи люди могут взяться за старое, даже находясь за решеткой. Кто-то занимается телефонным мошенничеством, кто-то передает важную информацию на волю подельникам. Особо предприимчивые зэки умудряются руководить по телефону целыми преступными группировками.
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
По мнению зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, пресечь передачу гаджетов можно лишь одним способом — ужесточить наказание. Пока же это расценивается как административное правонарушение и карается штрафом в пять тысяч рублей. Законопроект с соответствующими поправками внесут в Госдуму в ближайшее время.

Пропаганда наркотиков

В октябре 2019-го президент России распорядился принять дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В том числе — проработать вопрос об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков и склонению к их употреблению.
Парламентарии оперативно отреагировали на предложение президента. Так, за пропаганду наркотиков в интернете они предложили отправлять в тюрьму на семь лет. А сенатор Андрей Клишас, автор многих скандально известных законопроектов, считает, что наказание за это преступление надо ужесточить до 15 лет лишения свободы. Кроме того, соответствующий законопроект разработало МВД. В ведомстве считают, что максимальное наказание должно составлять до двух лет лишения свободы, минимальное - штраф в размере 50 тысяч рублей.
Впрочем, что конкретно будет считаться пропагандой, за которую могут посадить, пока не совсем понятно. Доклад об этом депутаты должны представить Путину до 10 января.
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Мой дом — моя крепость

Еще один аспект законодательства, который могут пересмотреть в новом году, касается личной безопасности россиян.
Так, по мнению депутата Владимира Жириновского, статью № 37 УК Российской Федерации необходимо дополнить пунктом о том, что действия человека, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Некоторые парламентарии считают, что законодательство в области самообороны и защиты жилища в России далеко не совершенно. Есть немало примеров, когда человек, защищая себя или близких, оказывался на скамье подсудимых. В лучшем случае дело заканчивается условным сроком, в худшем — реальным длительным лишением свободы.
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По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, в данном случае стоит учитывать опыт других стран, например США, где любое вторжение на частную территорию чревато самыми жесткими мерами со стороны владельцев.

Работа для заключенных

С 1 января 2020-го осужденных к принудительным работам и заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, будут привлекать к труду за пределами зоны. Для этого работодатели должны будут создать и оборудовать специальные участки — там можно и работать, и жить. Такие центры разрешено строить где угодно, главное — в пределах России.
Соблюдение условий трудового договора между заключенными и организацией-работодателем будет контролировать ФСИН. По мнению чиновников, труд отбывающих срок поселенцев и осужденных к принудительным работам позволит улучшить состояние отдельных отраслей экономики с минимальными затратами федерального бюджета.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаключенные исправительной колонии во время работы
Заключенные исправительной колонии во время работы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заключенные исправительной колонии во время работы

Преступная охота

В конце 2019-го приняты поправки к 258-й статье УК "Незаконная охота". Теперь преступления, совершенные браконьерами, будут относиться к категории средних и тяжких. Соответственно, наказание ужесточилось.
Так, за незаконную добычу и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, охотника могут приговорить к пятилетнему сроку. Если же преступление было совершено не одним человеком, а бандой, то для ее участников наказание автоматически увеличивается до восьми лет лишения свободы. Желающие купить или продать животных, занесенных в Красную книгу, рискуют отправиться за решетку на пять лет.
Кроме того, с 1 января 2020-го вступили в силу изменения в закон "О любительском рыболовстве", который должен провести четкую черту между браконьерством и любительским промыслом.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтерлядка, пойманная браконьерами сетями, на борту рыбоохранного катера
Стерлядка, пойманная браконьерами сетями, на борту рыбоохранного катера
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Стерлядка, пойманная браконьерами сетями, на борту рыбоохранного катера
Из года в год за браконьерство наказывают все строже, однако, по мнению экспертов, ситуация практически не меняется. Только по официальным данным, в прошлом году ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов превысил миллиард рублей, незаконной охоты — почти в 20 раз больше. Однако дело не только в деньгах — на грани вымирания оказались сотни видов животных.
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