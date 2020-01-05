В отключке. Что происходит с мозгом йогов и шаманов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Йоги лучше управляют эмоциями, менее подвержены стрессу, дольше сохраняют мыслительные способности. Медитация, как и шаманский транс, включают в мозге нейронную сеть, вводящую человека в состояние отрешенности и озарений. К такому выводу ученые пришли, анализируя экспериментальные данные.

Как мозг уходит в себя

Йога, зародившаяся в Индии более двух тысяч лет назад, призвана помочь человеку достичь гармонии тела и духа.

На Западе йога тоже очень популярна, поэтому ученые не испытывают недостатка в добровольцах для опытов, а функциональная МРТ дает большой фактический материал об активности тех или иных отделов мозга прямо во время занятий.

Одно из последних открытий — сеть пассивного режима (default mode network). Это крупная нейронная структура, связывающая разные участки мозга. Активизируется, когда человек уходит в себя, отключается от внешнего мира. В принципе, люди полжизни проводят в таком состоянии. Но к нему ведет и осознанная медитация.

изучить пассивный режим мозга, ученые из Германии и Испании пригласили новичков пройти 40-дневный интенсивный тренинг по медитации. До и после эксперимента мозг сканировали, чтобы картировать активные участки по приливу к ним крови, насыщенной кислородом. Это БОЛД функциональная МРТ с регистрацией амплитуды низкочастотных флуктуаций, позволяющая исследовать мозг во время отдыха. Чтобы глубжепассивный режим мозга, ученые из Германии и Испании пригласили новичков пройти 40-дневный интенсивный тренинг по медитации. До и после эксперимента мозг сканировали, чтобы картировать активные участки по приливу к ним крови, насыщенной кислородом. Это БОЛД функциональная МРТ с регистрацией амплитуды низкочастотных флуктуаций, позволяющая исследовать мозг во время отдыха.

После тренинга у всех добровольцев обнаружили утолщение левого предклинья. Этот участок находится в теменной области коры и задействован в нейросети пассивного режима. В то же время амплитуда низкочастотных флуктуаций там снизилась, а сами люди отметили ослабление симптомов депрессии и стресса.

показали ученые из Бразилии и США, наблюдавшие три группы женщин возрастом старше 60 лет. Первая — с многолетним опытом медитаций, вторая — начинающие, третьи ничем подобным вообще не занимаются. Йога также усиливает связную работу мозга. Этоученые из Бразилии и США, наблюдавшие три группы женщин возрастом старше 60 лет. Первая — с многолетним опытом медитаций, вторая — начинающие, третьи ничем подобным вообще не занимаются.

Все прошли МРТ, заполнили анкеты. Выяснилось, что у опытных йогов сеть пассивного режима действует гораздо эффективнее. И мыслительные функции у них сохранились лучше. Авторы работы сделали вывод, что йога — перспективный метод антивозрастной терапии.

Шаманы помогают постичь тайны мозга

Ученые Института изучения мышления и мозга Макса Планка и Медицинской школы Гарварда пригласили 15 опытных шаманов из Германии и Австрии поучаствовать в эксперименте. В течение восьми минут добровольцы слушали в наушниках с закрытыми глазами ритмичные удары бубнов, а их мозг сканировали и делали электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Всего состоялось четыре сеанса, шаманы периодически впадали в транс.

Выяснилось , что в этом состоянии усиливается взаимодействие тех участков мозга, которые входят в нейросеть пассивного режима, — речь прежде всего о задней поясной извилине коры (особенно предклинье). К ней подключались передняя поясная извилина и островок, отвечающий за стабильность функционирования мозга. Отделы, обрабатывающие звуки, наоборот, отключались. Такая перестройка нейронных сетей позволяет организовать поток внутренних мыслей, отчего и возникают озарения, полагают авторы статьи. , что в этом состоянии усиливается взаимодействие тех участков мозга, которые входят в нейросеть пассивного режима, — речь прежде всего о задней поясной извилине коры (особенно предклинье). К ней подключались передняя поясная извилина и островок, отвечающий за стабильность функционирования мозга. Отделы, обрабатывающие звуки, наоборот, отключались. Такая перестройка нейронных сетей позволяет организовать поток внутренних мыслей, отчего и возникают озарения, полагают авторы статьи.

© Фото : Oxford University Мозг в состоянии транса. Активируется совместная работа трех хабов пассивной нейросети: задней поясной извилины коры (a), передней части поясной извилины, отвечающей за когнитивную работу (b), левой передней части островка (c). Нижняя часть моста ствола мозга, наоборот, отключается от хабов © Фото : Oxford University Мозг в состоянии транса. Активируется совместная работа трех хабов пассивной нейросети: задней поясной извилины коры (a), передней части поясной извилины, отвечающей за когнитивную работу (b), левой передней части островка (c). Нижняя часть моста ствола мозга, наоборот, отключается от хабов

приводят ученые из Канады и Франции, исследовавшие француженку Корин Сомбрюн (соавтора статьи). Она родилась в Буркина-Фасо и пережила в детстве клиническую смерть. Изучала музыку и искусство, работала корреспондентом "Би-Би-Си". Вот какой примерученые из Канады и Франции, исследовавшие француженку Корин Сомбрюн (соавтора статьи). Она родилась в Буркина-Фасо и пережила в детстве клиническую смерть. Изучала музыку и искусство, работала корреспондентом "Би-Би-Си".

Снимая репортаж в Монголии, Корин непроизвольно испытала транс под звуки бубна, не могла контролировать свои движения. Местные старейшины пригласили ее на тренинг, и после восьми лет обучения она стала первой европейкой, достигшей статуса удган — женщины-шамана в монгольской традиции.

Сделав ей ЭЭГ мозга и электро-магнитную томографию, ученые заключили, что транс — это не патологическое состояние. Его нельзя свести к психозу. В трансе правое полушарие доминирует над левым, которое обычно управляет мозгом. А еще происходит сдвиг от передней префронтальной к задней соматосенсорной системе, отвечающей за органы чувств.

© https://doi.org/10.1080/23311908.2017.1313522 По мнению ученых, транс — это не патологическое состояние, а более углубленное погружение в себя © https://doi.org/10.1080/23311908.2017.1313522 По мнению ученых, транс — это не патологическое состояние, а более углубленное погружение в себя

проект по изучению шаманизма и вообще измененных состояний сознания. В частности, мозг шаманов во время транса обследовали в лаборатории Нины Свидерской в Институте высшей нервной деятельности РАН. В начале 2000-х под руководством Валентины Харитоновой из Института этнологии и антропологи РАН запустили междисциплинарныйпо изучению шаманизма и вообще измененных состояний сознания. В частности, мозг шаманов во время трансав лаборатории Нины Свидерской в Институте высшей нервной деятельности РАН.