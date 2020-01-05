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РИА Наука
2020-01-05T08:10+0300
https://ria.ru/20200105/1562822786.html
В отключке. Что происходит с мозгом йогов и шаманов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155697/84/1556978458_0:89:2769:1647_1036x0_80_0_0_03bd9f0a897da95f7d0b00310580a43f.jpg
РИА Новости

В отключке. Что происходит с мозгом йогов и шаманов

08:00 05.01.2020 (обновлено: 08:10 05.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрактикующий нойд (шаман) и хранитель традиционных знаний народа саами Надя Фенина варит уху на празднике "Мистический север. Праздник весеннего равноденствия"
Практикующий нойд (шаман) и хранитель традиционных знаний народа саами Надя Фенина варит уху на празднике Мистический север. Праздник весеннего равноденствия
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Йоги лучше управляют эмоциями, менее подвержены стрессу, дольше сохраняют мыслительные способности. Медитация, как и шаманский транс, включают в мозге нейронную сеть, вводящую человека в состояние отрешенности и озарений. К такому выводу ученые пришли, анализируя экспериментальные данные.

Как мозг уходит в себя

Йога, зародившаяся в Индии более двух тысяч лет назад, призвана помочь человеку достичь гармонии тела и духа.
На Западе йога тоже очень популярна, поэтому ученые не испытывают недостатка в добровольцах для опытов, а функциональная МРТ дает большой фактический материал об активности тех или иных отделов мозга прямо во время занятий.
Одно из последних открытий — сеть пассивного режима (default mode network). Это крупная нейронная структура, связывающая разные участки мозга. Активизируется, когда человек уходит в себя, отключается от внешнего мира. В принципе, люди полжизни проводят в таком состоянии. Но к нему ведет и осознанная медитация.
Чтобы глубже изучить пассивный режим мозга, ученые из Германии и Испании пригласили новичков пройти 40-дневный интенсивный тренинг по медитации. До и после эксперимента мозг сканировали, чтобы картировать активные участки по приливу к ним крови, насыщенной кислородом. Это БОЛД функциональная МРТ с регистрацией амплитуды низкочастотных флуктуаций, позволяющая исследовать мозг во время отдыха.
Групповая медитация
6 сентября 2017, 14:39РИА Наука
Ученые доказали, что йога и медитация улучшают работу мозга
После тренинга у всех добровольцев обнаружили утолщение левого предклинья. Этот участок находится в теменной области коры и задействован в нейросети пассивного режима. В то же время амплитуда низкочастотных флуктуаций там снизилась, а сами люди отметили ослабление симптомов депрессии и стресса.
Йога также усиливает связную работу мозга. Это показали ученые из Бразилии и США, наблюдавшие три группы женщин возрастом старше 60 лет. Первая — с многолетним опытом медитаций, вторая — начинающие, третьи ничем подобным вообще не занимаются.
Все прошли МРТ, заполнили анкеты. Выяснилось, что у опытных йогов сеть пассивного режима действует гораздо эффективнее. И мыслительные функции у них сохранились лучше. Авторы работы сделали вывод, что йога — перспективный метод антивозрастной терапии.
© Фото : Yang, C., Barrós-Loscertales, A., Li, M. et al. Alterations in Brain Structure and Amplitude of Low-frequency after 8 weeks of Mindfulness Meditation Training in Meditation-Naïve Subjects. Sci Rep 9, 10977 (2019) Желтый — утолщение левого предклинья, красный — левой верхней теменной доли у участников тренинга по медитации. Эти участки входят с нейронную сеть пассивного режима работы мозга
Изменения толщины всего мозга до и после кортикального слоя
© Фото : Yang, C., Barrós-Loscertales, A., Li, M. et al. Alterations in Brain Structure and Amplitude of Low-frequency after 8 weeks of Mindfulness Meditation Training in Meditation-Naïve Subjects. Sci Rep 9, 10977 (2019)
Желтый — утолщение левого предклинья, красный — левой верхней теменной доли у участников тренинга по медитации. Эти участки входят с нейронную сеть пассивного режима работы мозга

Шаманы помогают постичь тайны мозга

Ученые Института изучения мышления и мозга Макса Планка и Медицинской школы Гарварда пригласили 15 опытных шаманов из Германии и Австрии поучаствовать в эксперименте. В течение восьми минут добровольцы слушали в наушниках с закрытыми глазами ритмичные удары бубнов, а их мозг сканировали и делали электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Всего состоялось четыре сеанса, шаманы периодически впадали в транс.
Выяснилось, что в этом состоянии усиливается взаимодействие тех участков мозга, которые входят в нейросеть пассивного режима, — речь прежде всего о задней поясной извилине коры (особенно предклинье). К ней подключались передняя поясная извилина и островок, отвечающий за стабильность функционирования мозга. Отделы, обрабатывающие звуки, наоборот, отключались. Такая перестройка нейронных сетей позволяет организовать поток внутренних мыслей, отчего и возникают озарения, полагают авторы статьи.
© Фото : Oxford UniversityМозг в состоянии транса. Активируется совместная работа трех хабов пассивной нейросети: задней поясной извилины коры (a), передней части поясной извилины, отвечающей за когнитивную работу (b), левой передней части островка (c). Нижняя часть моста ствола мозга, наоборот, отключается от хабов
Изменения толщины всего мозга до и после кортикального слоя
© Фото : Oxford University
Мозг в состоянии транса. Активируется совместная работа трех хабов пассивной нейросети: задней поясной извилины коры (a), передней части поясной извилины, отвечающей за когнитивную работу (b), левой передней части островка (c). Нижняя часть моста ствола мозга, наоборот, отключается от хабов
Вот какой пример приводят ученые из Канады и Франции, исследовавшие француженку Корин Сомбрюн (соавтора статьи). Она родилась в Буркина-Фасо и пережила в детстве клиническую смерть. Изучала музыку и искусство, работала корреспондентом "Би-Би-Си".
Снимая репортаж в Монголии, Корин непроизвольно испытала транс под звуки бубна, не могла контролировать свои движения. Местные старейшины пригласили ее на тренинг, и после восьми лет обучения она стала первой европейкой, достигшей статуса удган — женщины-шамана в монгольской традиции.
Сделав ей ЭЭГ мозга и электро-магнитную томографию, ученые заключили, что транс — это не патологическое состояние. Его нельзя свести к психозу. В трансе правое полушарие доминирует над левым, которое обычно управляет мозгом. А еще происходит сдвиг от передней префронтальной к задней соматосенсорной системе, отвечающей за органы чувств.
© https://doi.org/10.1080/23311908.2017.1313522По мнению ученых, транс — это не патологическое состояние, а более углубленное погружение в себя
Обычное и измененное состояние сознания
© https://doi.org/10.1080/23311908.2017.1313522
По мнению ученых, транс — это не патологическое состояние, а более углубленное погружение в себя
В начале 2000-х под руководством Валентины Харитоновой из Института этнологии и антропологи РАН запустили междисциплинарный проект по изучению шаманизма и вообще измененных состояний сознания. В частности, мозг шаманов во время транса обследовали в лаборатории Нины Свидерской в Институте высшей нервной деятельности РАН.
Установлено, что в обычном состоянии в мозге доминируют передние доли левого полушария и задние — правого. Они разделены условной диагональю — "когнитивной осью". В трансе, во время творческой работы или специальных дыхательных упражнений происходит переключение: возбуждаются передние доли правого полушария и задние — левого. Условная диагональ становится "осью сверхсознания". А еще в измененном состоянии сознания активируются зрительные участки мозга, поэтому человек видит вспышки света.
Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
13 декабря 2019, 16:42РИА Наука
Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг
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РИА НаукаЗдоровьеФранцияГерманиябиологияИнститут этнологии и антропологии РАНРоссийская академия наукМоскваСША
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