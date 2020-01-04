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2020-01-04T21:04+0300
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Савченко назвала рецепт от гниения Украины
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РИА Новости

Савченко назвала рецепт от гниения Украины

20:04 04.01.2020 (обновлено: 21:04 04.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерНадежда Савченко в Броварском районном суде
Надежда Савченко в Броварском районном суде
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
"Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся", — считает она.
По словам Савченко, такое "гниение страны даже хуже, чем горячая война".
Чтобы остановить этот процесс и улучшить ситуацию в государстве, Украине необходим авторитарный режим управления, добавила экс-депутат.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
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"Если мы хотим сейчас закончить войну, навести порядок в обществе, перепрограммировать общество, то сейчас самое время авторитаризма", — пояснила политик.
С ее точки зрения, Киеву необходимо сначала "крушить своих железным кулаком", чтобы впоследствии враги "боялись и уважали".
Савченко также заявила, что сейчас на юго-востоке Украины идет "гнилая война", а многие в стране не желают ее завершения.
"У нас то кричат, что что-то блокируют, то торгуются, кто-то не хочет окончания войны, потому что только стал на потоки, кто-то кричит: "Какая война, у меня там липецкая фабрика, бизнес Roshen", — отметила она.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
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14617164210
Обсудить 12
Верховная Рада УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНадежда СавченкоДонбассУкраина
Популярные комментарии
Но, Надежда-то ещё есть или все сгниёт?
4 января, 20:55
ВРВиктор Ростов
3140100
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