Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.
"Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов", - сказал Роухани Эрдогану, отметив необходимость в один голос выступить против агрессии США, которая представляет большую угрозу региону.