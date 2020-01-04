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Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
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РИА Новости

Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

18:50 04.01.2020
21227
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.
"Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов", - сказал Роухани Эрдогану, отметив необходимость в один голос выступить против агрессии США, которая представляет большую угрозу региону.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиХасан РоуханиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Ага, щас, сплотятся они! В этом-то и корень беде всего арабского мира: их вражда друг с другом сильнее ненависти к США. А потому те спокойно по отдельности расправляются с любой нужной страной. Глупцы, отложите свой Коран до лучших времен, успеете еще разобраться в его сурах, займитесь выстраиванием общего фронта против ЯВНО НЕВЕРНЫХ янки!
4 января, 19:26
Von Stirliz
6630006
Сейчас Турция ещё один самолет собьёт российский и пойдет объединятся.
4 января, 19:48
Сергей Кукин
5000531
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