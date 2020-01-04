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Лавров обсудил с главой МИД Китая убийство Сулеймани
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Китая убийство Сулеймани

18:09 04.01.2020 (обновлено: 18:16 04.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции военных США, сообщил МИД РФ.
"Стороны обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам. Была предметно обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено последствиям ударов США по аэропорту Багдада, повлекших человеческие жертвы, включая убийство командующего силами "Кудс" КСИР Ирана Сулеймани", - говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиВан И (политик)Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРВ мире
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