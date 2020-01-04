Лавров обсудил с главой МИД Китая убийство Сулеймани

"Стороны обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам. Была предметно обсуждена обстановка на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено последствиям ударов США по аэропорту Багдада, повлекших человеческие жертвы, включая убийство командующего силами "Кудс" КСИР Ирана Сулеймани", - говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.