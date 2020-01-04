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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в январе
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РИА Новости

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в январе

17:51 04.01.2020 (обновлено: 21:19 04.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет в Москве в январе.
Согласно прогнозу, весь месяц будет теплым: температура будет превышать норму на три-четыре градуса. При этом до середины следующей недели москвичей ждут легкие морозы и обильные осадки: снежный покров будет доходить до трех-восьми сантиметров. Затем в столицу придет волна потепления.
"В Крещение снова похолодание, но без экстремальных значений. До минус 10-15. Зима усилит свои позиции, но делать это будет крайне осторожно", — сказал Тишковец в комментарии "Вечерней Москве".
По словам синоптика, при самом пессимистичном прогнозе похолодание дойдет до минус 15 градусов, но продержится на таком уровне недолго. При этом средние январские температуры днем установятся на уровне минус одного-шести градусов, ночные — минус семь-двенадцать.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"Общество
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