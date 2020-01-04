Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в январе

Согласно прогнозу, весь месяц будет теплым: температура будет превышать норму на три-четыре градуса. При этом до середины следующей недели москвичей ждут легкие морозы и обильные осадки: снежный покров будет доходить до трех-восьми сантиметров. Затем в столицу придет волна потепления.