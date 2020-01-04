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В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек
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РИА Новости

В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек

17:33 04.01.2020
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек, среди которых были школьники, погибли в результате взрыва придорожной бомбы в субботу в Буркина-Фасо, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
По данным агентства, инцидент произошел в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе Буркина-Фасо, когда автобус, перевозивший школьников, наехал на мину.
"Автобус с учениками, направлявшийся в город Тома, наехал на придорожную бомбу. Четырнадцать человек погибли, четверо получили ранения", - заявил агентству представитель военных.
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