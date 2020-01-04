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Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"
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РИА Новости

Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"

17:32 04.01.2020 (обновлено: 23:10 04.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после убийства иранского генерала Касема Сулеймани предложил Ирану подумать о размещении российской базы, чтобы избежать повторения "ливийского сценария".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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"Зачем убили иранского генерала Сулеймани? Чтобы посеять вражду между шиитами Ирака и Ирана, а также подготовить международное общественное мнение к дальнейшим ударам по Ирану, поскольку план по расчленению этой страны готов вот уже 10 лет и последовательно исполняется", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
Политик отмечает, что убийство генерала "обострило обстановку на всем Ближнем Востоке, всколыхнуло солидарность шиитских сил и в целом мусульманских и антиамериканских".
"Так США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром, как это уже было в 1979 году после введения советских войск в Афганистан", - отмечает Жириновский.
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По мнению лидера ЛДПР, сейчас американцам "нужен еще один рывок, чтобы ударить по современной России и Китаю, сделать так, чтобы пожар на Ближнем Востока распространялся на соседние регионы", что в итоге породит большую войну с применением ядерного оружия.
"Но мы можем это предотвратить. Так, Иран сейчас может обратиться за помощью к России. А мы можем быстро разместить в этой стране военно-морскую базу на берегу Индийского океана, военно-воздушную базу и базу сухопутных сил. Также Иран может срочно запросить продажу современных систем ПВО, чтобы закрыть свое небо. Если они успеют это сделать – Иран выживет, а нет – его ждет судьба Ливии. Мы этого не желаем, а предлагаем принять современные и эффективные меры самообороны", - добавил политик.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиЛДПРВладимир ЖириновскийИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Опасения верны ибо опять придется скидываться всей страной на эти базы. Но базы есть в Сирии даже две а толку ноль
4 января, 17:40
Сергей Кукин
12000543
И прощайте родственники чиновников в США и Европе?
4 января, 17:41
Сергей Кукин
26420115
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