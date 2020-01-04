Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

"Зачем убили иранского генерала Сулеймани? Чтобы посеять вражду между шиитами Ирака и Ирана, а также подготовить международное общественное мнение к дальнейшим ударам по Ирану, поскольку план по расчленению этой страны готов вот уже 10 лет и последовательно исполняется", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Политик отмечает, что убийство генерала "обострило обстановку на всем Ближнем Востоке, всколыхнуло солидарность шиитских сил и в целом мусульманских и антиамериканских".

"Так США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром, как это уже было в 1979 году после введения советских войск в Афганистан", - отмечает Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, сейчас американцам "нужен еще один рывок, чтобы ударить по современной России и Китаю, сделать так, чтобы пожар на Ближнем Востока распространялся на соседние регионы", что в итоге породит большую войну с применением ядерного оружия.